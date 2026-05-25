Découvrez les 90 adresses où acheter directement chez le producteur en Côtes-d'Armor, où vous trouverez des fruits et légumes, des viandes, des poissons et crustacés, des produits laitiers, des boissons, du miel, des confitures et des plantes aromatiques.

Découvrez les 90 adresses où acheter directement chez le producteur en Côtes-d'Armor. Vous trouverez des fruits et légumes , des viandes, des poissons et crustacés , des produits laitiers , des boissons, du miel, des confitures et des plantes aromatiques .

Les heures d'ouverture varient selon les établissements, mais vous pouvez généralement les trouver ouvert les jours de la semaine, avec des horaires spécifiques pour chaque jour. Certains établissements proposent également des bières locales, des ventes à emporter et des bars. Vous pouvez également trouver des volailles prêtes à cuire, des tisanes composées, des sucres et sels aromatisés, des sirops et des vinaigres à base de plantes aromatiques et médicinales.

D'autres établissements proposent des légumes, des fraises, des soupes et des graines produits en agriculture biologique, ainsi que des livraisons possibles sur l'axe Guingamp-Belle-Isle-en-Terre. Vous pouvez également trouver des agneaux race bretonne, des merguez 100 % brebis, du houblon, des bocaux de tajine et des rillettes d'agneau. Certains établissements proposent également des légumes, des herbes aromatiques, des plants de légumes et de condimentaires vivaces, produits en agriculture biologique.

Vous pouvez également trouver des miels et des safrans, ainsi que des cultures de poivre de Sichuan. D'autres établissements proposent des transformations et des ventes à la ferme de porc bio, ainsi que des bières artisanales. Vous pouvez également trouver des colis de viande de bœuf Aubrac, uniquement sur réservation par téléphone. Certains établissements proposent également des légumes et des fruits bios, des conserves de fruits et légumes, ainsi que des algues.

Vous pouvez également trouver des laits crus, des crèmes, des beurres, des fromages blancs, des riz au lait, des glaces, des yaourts et des tartinables salés pour l'apéro. D'autres établissements proposent également des plats cuisinés en conserve avec viande de la ferme. Vous pouvez également trouver des boulangeries au levain naturel, des miels de saison, des huîtres des îlots de Bréhat et des huîtres creuses et plates





actufr / 🏆 1. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Achat Direct Producteur Côtes-D'armor Fruits Et Légumes Viandes Poissons Et Crustacés Produits Laitiers Boissons Miel Confitures Plantes Aromatiques

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Brocante : 40 stands attendus aux 6e puces nautiques organisées dans ce port des Côtes-d’ArmorLe centre nautique de Binic (Côtes-d’Armor) organise le dimanche 7 juin la 6e édition de ses puces nautiques. 40 exposants et 4 000 visiteurs sont attendus.

Read more »

Côtes-d'Armor : cette cordonnière va lancer ses propres créationsSandrine Le Diuzet exerce le métier de cordonnière à Paimpol (Côtes-d'Armor). A « La Cordo », elle répare, mais l'artisane a aussi des projets de création artistique.

Read more »

Côtes-d'Armor : cette rue porte le nom d'un cours d'eau capricieux...'Mon Caprice', c'est l'assez curieux nom qui a été donné à une rue à Loudéac (Côtes-d'Armor). Explication.

Read more »

Côtes-d'Armor : les enfants aussi peuvent faire de la politique !Les jeunes de Loudéac Communauté (Côtes-d’Armor) sont invités à se présenter aux élections pour intégrer le « Conseil Communautaire des Jeunes » ; puis à aller voter, en juin 2026.

Read more »