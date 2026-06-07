Découvrez les 3 soins de skincare de la marque Erborian proposés à des prix inédits

La marque Erborian propose une sélection de 3 soins de skincare proposés à des prix inédits. Vous pouvez découvrir les CC Dull Correct, le CC Creme à la Centella Asiatica et le sérum de nuit enrichi avec 17 extraits botaniques différents.

Vous êtes fan de skincare ? Vous allez adorer ces 3 soins utilisés par vos influenceurs préférés de la marque Erborian ! Marque de soins franco-coréenne, Erborian est aujourd'hui incontournable dans l'univers de la cosmétique .

En effet, depuis plus de 15 ans, la marque associe son savoir-faire à des technologies de pointe pour produire des soins variés avec des formules qui combinent toujours efficacité et puissance. En plus, chaque produit de la marque a été conçu pour répondre à un besoin précis, idéal si vous souhaitez prendre soin de votre peau avec douceur.

Et grâce à cette sélection signée Amazon, vous pouvez dès maintenant découvrir 3 soins de la marque Erborian proposés à des prix inédits pour une skincare routine réussie. La CC Dull Correct de la marque Erborian intègre des micro-perles réflectrices de lumière ainsi que des pigments violets correcteurs et permet à votre teint d'être unifié et visiblement plus lumineux dès la première application.

Affichée avec plus de 30% de remise immédiate chez Amazon, vous pouvez dès maintenant en profiter pour avoir un teint plus lumineux. Le CC Creme à la Centella Asiatica de la marque Erborian est celui qu'il vous faut si vous souhaitez hydrater votre peau tout en améliorant sa texture. En plus, avec cette remise de près de 30% proposée par l'enseigne Amazon, vous pouvez dès maintenant vous la procurer au prix de 3 euros.

Enrichi avec 17 extraits botaniques différents, ce sérum de nuit de la marque Erborian permet de lisser, nourrir et repulper la peau de votre visage. En plus, il permet aussi de réduire les signes de fatigue, idéal pour profiter d'un teint frais au réveil. Et grâce à cette remise de 30%, il s'affiche désormais au prix de 20 euros





BFMTV / 🏆 14. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Erborian Skincare Soins Cosmétique Amazon

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Oxmo Puccino : « Intéressez-vous à un cinéma qui peut vous surprendre, regardez vers d’autres cultures »Oxmo Puccino, poète, rappeur et observateur affûté, se produira au festival Sœurs jumelles à Rochefort le soir du jeudi 25 juin 2026 et participera à une rencontre artistique avec le public à La Coupe d’or, mercredi 24 juin

Read more »

Si vous n’aimez pas l’idée du « livre de plage », cet ouvrage est pour vousAvec « Une prière pour John Coltrane », Jérôme Schmidt nous emmène au Japon à la recherche de « jazz kissa », ces bars hors du temps dans lesquels on peut boire un café ou un alcool brûlant en écoutant religieusement – et exclusivement – du jazz.

Read more »

Contrôle RATP : pouvez-vous vraiment éviter les contrôles (et l’amende !) en refusant de vous arrêter ?Sur les réseaux sociaux, des vidéos d’usagers montrent comment se soustraire à un contrôle des agents de la RATP. Il suffirait alors d’ignorer les agents et de continuer sa route pour éviter la verbalisation. Pour autant, dans les faits, les choses ne seraient pas si simples. Explications.

Read more »

« Vous devez vous battre jour et nuit » : disparition de Bernadette Chirac, une femme de caractèreL’épouse de l’ancien président est décédée ce 5 juin à l’âge de 93 ans. Elle aura été une Première dame à l’influence politique unique.

Read more »