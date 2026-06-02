Découvrez le rasoir OneBlade 360 de la marque Philips avec 40% de remise sur Amazon

Le rasoir OneBlade 360 de la marque Philips est un outil de rasage efficace et confortable qui peut être utilisé sur les poils longs. Il est livré avec 3 sabots barbe et dispose d'une batterie robuste qui offre une autonomie de 45 minutes. Le rasoir est parfaitement étanche et peut être utilisé sous la douche ou sur une peau humide.

Si vous cherchez un rasoir efficace pour les poils longs , vous devez absolument découvrir le OneBlade 360 de la marque Philips . En effet, avec cette offre inédite de 40% proposée sur Amazon , vous pouvez en profiter dès maintenant pour moins de 30 euros.

Le rasoir OneBlade 360 de la marque Philips effectue 12 000 mouvements par minute et intègre un double système de protection avec un revêtement lisse et des bords arrondis pour un rasage facile et confortable à chaque instant. Efficace même sur les poils longs, il dispose d'une lame 360 qui pivote dans toutes les directions. Il vous garantit ainsi une maîtrise et un contact avec la peau permanents.

Le rasoir est également livré avec 3 sabots barbe de 1, 3 et 5 mm afin que vous puissiez couper votre barbe de 3 jours à une hauteur régulière et créer des contours précis. Parfaitement étanche, il peut être utilisé en toute sécurité sous la douche ainsi que sur une peau humide. Le rasoir électrique OneBlade 360 de la marque Philips est également doté d'une batterie robuste qui vous offre une autonomie allant jusqu'à 45 minutes sur une seule charge.

Vous pouvez ainsi prendre soin de votre barbe à votre rythme et même l'emporter partout sans tracas. Conçu pour durer efficacement et durablement dans le temps, sa lame en inox vous garantit jusqu'à 4 mois d'utilisation. En plus, une icône de retrait apparaît sur la lame lorsqu'il est temps de la remplacer





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