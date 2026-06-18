Découvrez le nouveau MacBook Neo de la marque Apple

Le MacBook Neo de la marque Apple vous embarque dans une expérience utilisateur de haut niveau grâce à la puce A18 Pro et offre des performances et des capacités d'IA pour les tâches quotidiennes.

Vous souhaitez vous offrir un ordinateur portable capable de répondre à tous vos besoins ? Le nouveau MacBook Neo de la marque Apple vous embarque dans une expérience utilisateur de haut niveau notamment grâce à la puce A18 Pro qu'il intègre.

En effet, il vous offre des performances et les capacités d'IA dont vous avez besoin pour retoucher des photos, élaborer des feuilles de calcul rapidement, synthétiser des notes et bien plus encore. Le MacBook Neo de la marque Apple s'adapte à votre quotidien facilement. En effet, avec sa batterie robuste, vous profitez d'une autonomie d'une journée. Vous pouvez ainsi l'emporter partout avec une tranquillité d'esprit permanente.

Équipé d'une caméra FaceTime HD de 1 080 pixels, il vous permet de réaliser des appels vidéos de grande qualité à chaque fois. En plus, son ensemble de deux micros améliorent la clarté de votre voix et grâce à ses deux haut-parleurs latéraux, vous profitez d'un son immersif. Le MacBook Neo de la marque Apple permet à toutes vos applications de s'exécuter à une vitesse fulgurante sur macOS, y compris les applications intégrées telles que FaceTime ou Messages.

Et grâce à son écran Liquid Retina de 13 pouces, vous pouvez regarder une vidéo, rédiger des e-mails, effectuer des recherches et faire défiler tous vos contenus avec confort et fluidité





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Macbook Neo Apple Puce A18 Pro Autonomie Caméra Facetime HD Haut-Parleurs Latéraux

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