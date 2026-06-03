Découvrez le Mammotion YUKA Mini 2 500, un robot tondeuse sans câble périmétrique à 659,00 €

Le Mammotion YUKA Mini 2 500 est un robot tondeuse sans câble périmétrique qui offre une navigation visuelle à trois caméras et une installation en moins de dix minutes. Il est disponible sur Amazon à 659,00 €, ce qui le positionne au-dessus d'alternatives à câble comme le Gardena Sileno Minimo 500.

La gamme YUKA Mini 2 de Mammotion propose un robot tondeuse sans câble périmétrique qui mérite l'attention, surtout à l'approche de l'été. Ce robot tondeuse , disponible sur Amazon à 659,00 €, est la version d'entrée de gamme de la gamme, dédiée aux jardins jusqu'à 500 m² et dotée d'une navigation intégralement visuelle à trois caméras, sans RTK ni câble périmétrique à enterrer.

La navigation par vision IA et triple caméra permet une installation en moins de dix minutes, sans outillage ni compétences techniques particulières





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Robot Tondeuse Mammotion YUKA Mini 2 500 Navigation Visuelle Sans Câble Périmétrique Amazon

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