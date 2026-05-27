Découvrez la résidence premium Horizon Golf de Pierre & Vacances sur la Côte d'Azur

La résidence Premium Horizon Golf de Pierre & Vacances est située à 15 minutes de marche de la mer et à seulement 5 minutes en vélo. Elle propose une piscine extérieure, un sauna, un club house et des itinéraires de vélo. Les logements sont équipés d'une terrasse, d'un balcon ou d'une loggia et proposent une vue montagne ou vue golf.

Les grandes vacances approchent et vous ne savez pas encore où partir ? Pierre & Vacances a forcément la résidence qu'il vous faut, comme avec la résidence premium Horizon Golf située sur la Côte d'Azur.

Si vous aimez le golf et souhaitez être à proximité de la mer lors de vos prochaines vacances, la résidence Premium Horizon Golf de Pierre & Vacances devrait vous plaire. Cette dernière est située à 15 minutes de marche de la mer et à seulement 5 minutes en vélo.

Au sein de cette résidence, vous pourrez profiter d'une piscine, d'un coin détente, d'un club house et surtout vous balader et faire des découvertes, car la résidence est en plein cœur d'une réserve ornithologique. Côté logement, vous profiterez d'une terrasse, d'un balcon ou d'une loggia et vous avez même la possibilité de réserver un logement avec vue montagne ou vue golf.

En ce moment, pour un séjour de 7 nuits, les prix au sein de la résidence Premium Horizon Golf commencent à 604 euros pour un appartement avec balcon pour 4 personnes. La résidence premium Horizon Golf propose une piscine extérieure pour vous rafraîchir au quotidien, mais aussi un sauna en accès libre. Vous avez même la possibilité de réserver un massage et ainsi vous offrir un moment de détente. Le golf de Saint-Cyprien est en accès direct depuis la résidence.

Ce dernier propose deux parcours totalisant 27 trous dans un cadre exceptionnel. C'est l'occasion de tester le golf pour la première fois ou bien de ramener vos clubs avec vous ! Autour de la résidence, vous pourrez vous balader à vélo. 8 itinéraires sont proposés et plus de 70 km de pistes cyclables.

Il faudra également goûter à la spécialité du coin : les anchois de Collioure ou encore découvrir le Parc des Pyrénées catalanes, s'étendant sur 140 000 ha et accueillant plus de 240 espèces protégées. La résidence premium Horizon Golf de Pierre & Vacances est notée 4,6 sur 5. Les avis soulignent la propreté des logements, la vue grâce au balcon, et l'accueil chaleureux





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