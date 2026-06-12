Découvrez la pergola à toit rétractable de Conforama, disponible à prix réduit

Conforama propose une pergola à toit rétractable de bonnes dimensions, qui apporte une parfaite protection du soleil au sol. Elle est conçue en métal, assurant une réelle stabilité et une parfaite longévité. La structure est livrée en kit et se monte facilement. La toile supérieure est fixée sur des barres mobiles et peut être ouverte entièrement.

Si vous possédez une terrasse dans votre jardin, mais que vous êtes dérangé par le soleil, alors voici une pergola qui répondra à toutes vos attentes.

Elle est aujourd'hui proposée à prix réduit par l'enseigne Conforama. De bonnes dimensions, cette pergola à toit rétractable apporte une parfaite protection du soleil au sol sur une surface de 290 x 395 cm. Elle est d'une magnifique apparence en bois, mais vous évite d'avoir à procéder à un quelconque entretien, car la structure est conçue en métal, assurant ainsi une réelle stabilité et une parfaite longévité.

Bien que livrée en kit, cette pergola à toit rétractable se monte très facilement et l'ensemble de la visserie nécessaire est également livrée. N'attendez pas une seconde de plus pour vous rendre sur le site officiel Conforama et acquérir cette pergola à toit rétractable, qui bénéficie actuellement du prix préférentiel deChaque poteau vertical mesure 2,20 mètres de haut, ce qui laisse un bel espace à vivre juste en dessous.

Ils se fixent directement au sol grâce à la semelle intégrée, qu'il est donc inutile d'installer, comme ce serait le cas sur des poteaux en bois. La partie supérieure de la pergola à toit rétractable est habillée par une grande toile entièrement fabriquée en polyester. Solide et épais, ce revêtement en polyamide a une épaisseur de 180 g/m², ce qui lui permet d'être résistant non seulement aux ultraviolets, mais également aux intempéries.

Autre point fort, cette toile est fixée sur des barres mobiles. Rien n'est plus simple alors que de la faire glisser pour ouvrir entièrement la partie supérieure. Si le soleil est trop agressif, il ne vous reste plus alors qu'à procéder à l'opération inverse pour profiter d'une ombre bienvenue. N'attendez pas plus longtemps pour vous rendre sur le site Conforama et acquérir la pergola à toit rétractable, encore disponible à 199,99 euros au lieu des 209,99 euros habituels





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