Découvrez l'iPhone 17 de la marque Apple avec près de 10% de remise immédiate

L'iPhone 17 de la marque Apple est désormais accessible au prix de avec près de 10% de remise immédiate sur le site de Rakuten. Conçu pour Apple Intelligence, cet iPhone 17 se transforme en un véritable assistant au quotidien.

Envie de changer de téléphone prochainement ? C'est le bon moment pour vous rendre sur ce site très connu. En effet, avec près de 10% de remise immédiate, vous pouvez dès maintenant vous offrir le nouvel iPhone 17 de la marque Apple à un prix rarement vu ailleurs.

Conçu pour Apple Intelligence, l'iPhone 17 de la marque Apple se transforme en un véritable assistant au quotidien. Intégrée directement à vos applications, Apple Intelligence vous aide à communiquer et à mieux vous exprimer sans effort. Vous profitez notamment d'outils d'écriture pour trouver le ton juste et même d'une fonction de Traduction en direct pour communiquer sans frontière.

L'iPhone 17 de la marque Apple est doté d'un écran Super Retina XDR de 6,3 pouces qui vous assure des visuels nets, colorés et détaillés en toute circonstance. En plus, il intègre la technologie ProMotion avec un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu'à 120 Hz, idéal pour faire défiler tous vos contenus avec une fluidité optimale. Alimenté par la puce A19, il vous garantit également toute la puissance et la réactivité dont vous avez besoin au quotidien.

L'iPhone 17 de la marque Apple est également certifié IP68, ce qui signifie qu'il est résistant aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière et grâce au verre Ceramic Shield 2 qui recouvre sa face avant, il est également résistant aux rayures. Vous pouvez ainsi l'emporter dans toutes vos aventures, même les plus folles, avec confiance et sérénité





BFMTV / 🏆 14. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iphone 17 Apple Rakuten Apple Intelligence Technologie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

10 milliards pour équilibrer la Sécu : la Cour des comptes tire la sonnette d'alarmeLa Cour des comptes alerte sur la dérive des finances de la Sécurité sociale, estimant qu'un effort de près de 10 milliards d'euros par an est nécessaire d'ici 2030 pour rétablir l'équilibre. Plusieurs pistes d'économies sont évoquées, dont l'extension des franchises médicales.

Read more »

Rouge, blanc, rosé : les meilleurs vins à moins de 10 euros à savourer en 2026Rouge, blanc ou rosé : choisir une bonne bouteille n’a rien d’une science exacte, mais quelques repères changent tout. Que vous receviez des

Read more »

Croix-Rouge Vallée du Dadou : plus de 10 000 heures au service des plus démunisLa Croix-Rouge française locale dresse un bilan marqué par 10 650 heures de bénévolat et 27 698 kg de denrées distribuées. Malgré la baisse des dons, l’unité de Graulhet-Réalmont prépare la rénovation de ses locaux et...

Read more »

Une salade extra saine et express qui vous demande seulement 10 minutes de préparation !On pourrait aussi l'appeler la salade 'reste de placards' ! Avec une boîte d'aharicots blancs, de cœur d'artichauts, de la coriandre et une belle vinaigrette au citron, préparez une salade saine et généreuse en un rien de temps !

Read more »