Découvrez l'airfryer de la marque Moulinex avec 8 fonctions différentes

Profitez de la polyvalence en cuisine avec cet airfryer de la marque Moulinex qui intègre 8 programmes de cuisson prédéfinis et deux tiroirs de cuisson indépendants.

Vous souhaitez profiter d'une grande polyvalence en cuisine ? Optez pour cet airfryer de la marque Moulinex et profitez de 8 fonctions différentes. En plus, avec cette offre, vous pouvez en ce moment vous l'offrir avec près de 10% de remise immédiate.

Dépêchez-vous car plusieurs commandes sont en cours… Cet airfryer de la marque Moulinex intègre 8 programmes de cuisson prédéfinis afin que vous puissiez préparer une grande variété d'aliments en toute simplicité. En effet, vous bénéficiez d'un programme pour cuire des frites, du poulet, des légumes, du poisson et des desserts. Vous pouvez également choisir le mode déshydratation, manuel et gril.

En plus, vous pouvez, dans un seul et même appareil, cuire à l'air chaud, rôtir et cuire au four tous vos plats. Et en ce moment bénéficiez d'une remise de près de 10% et profitez de cet airfryer de la marque Moulinex au prix d'un appareil très compétitif. Cet airfryer de la marque Moulinex est équipé de deux tiroirs de cuisson indépendants qui vous permettent de préparer deux plats différents en même temps.

Doté d'une capacité généreuse, vous pouvez utiliser le tiroir XXL de 5,2 L pour cuire vos pièces volumineuses et le tiroir de 3,1 L pour vos accompagnements. Il s'agit ainsi d'un appareil idéal si vous souhaitez cuisiner des repas complets facilement et seulement en quelques minutes. Cet airfryer de la marque Moulinex vous permet également de gagner du temps et de l'énergie. En effet, il consomme jusqu'à 70% d'énergie en moins et cuit jusqu'à 40% plus rapidement qu'un four traditionnel.

En plus, avec la technologie Extra-Crips qu'il intègre, il vous garantit des résultats dorés et croustillants avec jusqu'à 99% de matières grasses ajoutée en moins





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Airfryer Moulinex Cuisine Polyvalence Fonctions

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