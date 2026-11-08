Découvertes archéologiques à la Dune du Pilat : vestiges de l'Âge de fer

Des fouilles à la Dune du Pilat entre le 21 septembre et le 9 octobre ont révélé des vestiges de l'Âge de fer. Ces traces confirment l'activité de pêche sur le littoral de Nouvelle-Aquitaine.

Des fouilles archéologiques menées sur la Dune du Pilat ont mis au jour des vestiges humains significatifs de l'Âge de fer. Ces découvertes, effectuées entre le 21 septembre et le 9 octobre, offrent une perspective nouvelle sur l'occupation humaine ancienne de cette zone côtière emblématique.

Traces de pêche et artefacts retrouvés

Les chercheurs, encadrés par l'archéologue Philippe Jacques, ont identifié une fosse contenant de nombreux éléments de céramique. Parmi ces trouvailles, une pièce archéologiquement complète s'étendant du fond jusqu'au col a été particulièrement notée. Ces objets témoignent d'une vie quotidienne structurée sur ce littoral atlantique.

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En plus de la céramique, l'équipe a découvert des restes attestant d'activités de pêche spécifiques. Un flotteur de filets, un galet servant de lest et les fragments d'une navette pour réparer les filets ont été exhumés. Cette combinaison d'outils confirme l'existence d'une pratique halieutique développée à cette époque.

Contexte historique et période concernée

Cette découverte marque un moment important car il s'agit des premiers vestiges de pêche retrouvés sur cette partie du littoral pour la période de l'Âge de fer. La période concernée s'étend entre 800 et 700 avant Jésus-Christ en Europe. Ces dates permettent de situer précisément ces échanges culturels et techniques dans le temps long de l'histoire régionale.

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L'absence précédente de preuves concrètes sur ce site rend ces résultats d'autant plus précieux pour les historiens. Les données recueillies comblent une lacune importante dans la compréhension des modes de subsistance des populations côtières de Nouvelle-Aquitaine durant cette ère antique.

Découvertes d'habitat et analyses futures

Au nord de la zone saunière, les chercheurs ont également mis en lumière les restes d'un secteur d'habitat récent. La présence de trous de poteaux et de fosses indique l'existence d'au moins un bâtiment. Ces structures suggèrent une installation stable et organisée des populations locales à cet endroit précis.

L'Observatoire de la Côte de Nouvelle-Aquitaine et le Syndicat mixte de la Dune du Pilat ont publié ces informations via une vidéo. Cette communication vise à informer le public sur les progrès de la recherche et l'importance de la préservation du patrimoine archéologique fragile de la dune face aux défis environnementaux et touristiques actuels.