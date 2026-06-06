Découverte exceptionnelle de bouteilles centenaires de Château d'Yquem dans une chapelle en République tchèque

Huit bouteilles du célèbre vin de Sauternes Château d'Yquem, datant de 1892 et 1896, ont été retrouvées sous le plancher d'une chapelle du château médiéval de Becov nad Teplou. Ce trésor, estimé à 5 millions de dollars, suscite des projets d'exposition et de restauration.

Une découverte extraordinaire a été faite dans le sous-sol d'une chapelle du château médiéval de Becov nad Teplou, en République tchèque. Sous le plancher de ce lieu de culte, huit bouteilles du prestigieux Château d'Yquem, datant de 1892 et 1896, ont été retrouvées.

Ces bouteilles, âgées de plus de 130 ans, constituent un trésor œnologique d'une valeur estimée à environ 5 millions de dollars. La découverte est d'autant plus remarquable que ces bouteilles avaient été cachées avant 1945, probablement pour les soustraire aux confiscations ou aux aléas des conflits qui ont marqué l'Europe au XXe siècle.

Elles étaient restées dissimulées pendant des décennies, ignorées de tous, jusqu'à ce que des travaux de restauration dans la chapelle ne les remettent au jour il y a une dizaine d'années. À l'époque, leur identité exacte n'avait pas été immédiatement révélée. Ce n'est qu'après expertise et analyse qu'on a confirmé leur origine et leur incroyable ancienneté.

Le Château d'Yquem, classé premier cru supérieur de Sauternes, est mondialement renommé pour ses vins liquoreux d'exception, capables de se consister pendant plus d'un siècle tout en développant une complexité aromatique unique. Posséder une bouteille de cette maison datant de la fin du XIXe siècle est un rêve pour tout collectionneur. Les huit bouteilles retrouvées ont été soigneusement extraites et transférées pour expertise.

Toni El Khawand, maître de chai chez Château d'Yquem, a d'ailleurs confirmé avoir goûté un échantillon pour vérifier l'authenticité et l'état du vin. L'équilibre en bouche et la perception globale correspondaient effectivement à ce que l'on attend d'un Yquem de cet âge, témoignant d'une conservation exceptionnelle dans les conditions obscures et stables de la cachette. Aujourd'hui, les bouteilles sont sous la garde de l'Institut national du patrimoine tchèque.

Une éventuelle mise aux enchères a été envisagée, le produit de la vente pourrait financer des projets de restauration du château de Becov ou d'autres initiatives culturelles. Cependant, pour l'instant, les autorités tchèques et les propriétaires du site privilégient une exposition de ces joyaux historiques, afin de les préserver et de les montrer au public. Cette histoire illustre la fragilité et la valeur des patrimoines cachés, qui resurgissent parfois pour émerveiller les amateurs d'histoire et de vin.

Elle rappelle aussi que certaines caves anciennes, en Europe de l'Est notamment, recèlent encore des trésors insoupçonné





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