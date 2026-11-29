Les chercheurs Noemi Zollo, Gabriele Zaffagnini et Elvan Böke identifient le corps de Zollo, un condensat ARN-protéines crucial pour la fertilité et la synthèse protéique.

Une équipe internationale de scientifiques a mis au jour une nouvelle structure intracellulaire baptisée le " corps de Zollo " au sein des ovocytes de souris. Cette découverte, menée par Noemi Zollo, alors étudiante en thèse, en collaboration avec Gabriele Zaffagnini et Elvan Böke, révèle un compartiment composé d' ARN et de protéines. Cette structure joue un rôle clé dans la croissance des ovocytes et pourrait éclairer les mécanismes sous-jacents à la fertilité féminine.

Mécanisme de découverte et identification structurale

La genèse de cette découverte repose sur l'observation fortuite d'un amas d'ARN collé au noyau des petits ovocytes de souris, absent dans les plus gros. Noemi Zollo a identifié ce compartiment pendant son travail de thèse, initiant une quête pour comprendre la formation de ces condensats. Ces structures intracellulaires, incluant ARN et protéines associées, influencent l'architecture cellulaire. Le corps de Zollo se distingue comme un supercondensat contenant non seulement des acides ribonucléiques et des protéines, mais aussi divers organites mitochondriaux et du Golgi. Cette composition unique permet le stockage et la préservation des organites essentiels à la fonction ovocytaire.

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Collaboration scientifique et méthodes d'analyse

L'interaction entre les chercheurs a débuté lors d'un séminaire scientifique à Barcelone, réunissant Noemi Zollo, Gabriele Zaffagnini du laboratoire d'Elvan Böke. Cette rencontre a permis de caractériser les protéines présentes dans cette structure naissante. Pour isoler les composants, Noemi Zollo a réalisé une dissection fine des ovocytes, une technique rendue possible par sa maîtrise expérimentale face à la rareté du matériel. Trente ovocytes au stade critique ont été analysés après extraction minutieuse des corps de Zollo. Les échantillons ont été envoyés à Barcelone pour un traitement enzymatique digérant les protéines en peptides, permettant leur séquençage et l'identification précise des protéines murines concentrées dans ce compartiment.

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Fonction de synthèse protéique locale et impact

L'analyse génomique a confirmé l'enrichissement en organites mitochondriaux, Golgi et réticulum endoplasmique. Elle a également révélé une présence notable de protéines ribosomales et de la machinerie de synthèse des protéines. Ces éléments suggèrent une fonction inédite : la traduction locale des protéines au sein du corps de Zollo. Cette capacité de synthèse protéique directe à l'intérieur du compartiment est cruciale pour la préparation de l'ovocyte. Cette découverte offre ainsi une nouvelle perspective sur la biologie cellulaire reproductive, soulignant l'importance de ces condensats dans la viabilité des futurs embryons après la fécondation.