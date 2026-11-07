Découverte du corps de François de Grossouvre à l'Élysée le 7 avril 1994

Le 7 avril 1994, François de Grossouvre est retrouvé mort dans son bureau de l'Élysée. Analyse des circonstances et du contexte de la disparition de l'ancien confident de François Mitterrand.

Le 7 avril 1994 à 19 heures 50, deux hommes découvrent une scène dramatique au premier étage du palais de l'Élysée à Paris. François de Grossouvre, 76 ans, ancien conseiller et ami intime du président de la République, gît dans son bureau de l'aile ouest, mortellement blessé à la tête. À proximité du corps, un revolver de calibre 357 Magnum est présent, une arme dont il est propriétaire. Personne, dans les bureaux voisins, n'a entendu la détonation.

Découverte et premières constations du décès

Quelques minutes plus tôt, son chauffeur et son garde du corps s'étaient inquiétés de ne pas le voir revenir. C'est en montant jusqu'à son bureau qu'ils ont découvert son corps. Les premières constatations orientent rapidement les enquêteurs vers un suicide. Mais le lieu du drame et, surtout, la personnalité de celui qui vient de mourir suscitent de nombreuses interrogations.

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François de Grossouvre n'est pas un collaborateur comme les autres. Il est l'un des plus anciens compagnons de François Mitterrand. Un homme de réseaux, habitué aux missions discrètes, qui connaissait certains des secrets les mieux gardés de la présidence. Sa mort, au cœur même du pouvoir, intervient alors que ses relations avec le chef de l'État se sont distendues et qu'il multiplie les confidences critiques auprès de journalistes.

Position du président face à la nouvelle tragique

Ce jeudi soir, François Mitterrand vient de rentrer de l'hôpital Cochin à Paris, où il a participé à une journée de mobilisation contre le sida. Le président s'apprête à dîner avec plusieurs invités, parmi lesquels le professeur Didier Sicard, des membres de son équipe médicale et l'ancien ministre Jack Lang. Vers 20 heures, on l'informe du décès de François de Grossouvre.

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Selon les témoignages recueillis à l'époque par Jean Montaldo, le chef de l'État est bouleversé. Il explique à son entourage qu'il s'inquiétait depuis plusieurs jours pour son vieil ami, au point d'avoir demandé à son médecin personnel de le rencontrer et d'envisager une hospitalisation au Val-de-Grâce. Dans la soirée, le parquet de Paris charge la police judiciaire d'établir les circonstances du décès.

Peu après 23 heures, la présidence publie un communiqué confirmant que François de Grossouvre s'est donné la mort dans son bureau. Cette annonce officielle clôt provisoirement les hypothèses d'un acte volontaire, bien que les détails restent entourés de mystère. L'impact émotionnel sur l'entourage proche du président est immédiat et visible.

Histoire d'une amitié politique et personnelle

Pour comprendre la portée de cette disparition, il faut remonter aux origines d'une amitié vieille de plusieurs décennies. Né en 1918, François de Grossouvre a été résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Médecin de formation, devenu homme d'affaires, il fréquente les milieux politiques et économiques et dispose de nombreux contacts. Il accompagne François Mitterrand bien avant sa conquête de l'Élysée.

Lorsque ce dernier devient président de la République en mai 1981, François de Grossouvre fait partie de ses collaborateurs les plus proches. Il est nommé chargé de mission auprès du chef de l'État. L'homme cultive la discrétion. Il connaît les réseaux, les personnalités influentes et les habitudes de son ami. Sa proximité dépasse largement le cadre de ses fonctions officielles.

Éloignement progressif et contexte de crise

François de Grossouvre possède ainsi une connaissance intime de la vie personnelle du président, tout en évoluant dans les coulisses politiques de la République. Cela inclut des aspects comme la relation entre François Mitterrand et Anne Pingeot, et la naissance de leur fille, Mazarine, dont l'existence demeure longtemps inconnue du grand public. Cette intimité rend sa mort encore plus troublante pour les observateurs.

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En 1985, François de Grossouvre quitte ses fonctions officielles de chargé de mission. Il rejoint l'entreprise aéronautique Dassault comme conseiller international. Il conserve toutefois la présidence du Comité des chasses présidentielles, une fonction qu'il occupe depuis 1981, ainsi qu'un bureau à l'Élysée. Selon les témoignages recueillis après sa mort, il supporte de plus en plus difficilement l'évolution de sa place auprès du président.

Les promenades parisiennes, les visites chez les libraires et les moments de complicité avec François Mitterrand se font plus rares. Dans une enquête publiée le 10 avril 1994, Le Monde relève que les collaborateurs du chef de l'État reconnaissent un éloignement progressif entre les deux hommes. François de Grossouvre, autrefois au cœur du premier cercle, paraît désormais marginalisé.

Témoignages de journalistes et amertume

Cette évolution nourrit chez lui une amertume dont plusieurs journalistes vont recueillir le témoignage. Parmi eux figure Jean Montaldo, journaliste d'investigation connu pour ses enquêtes sur les affaires politico-financières. Les deux hommes se connaissent depuis longtemps. Dans un livre publié en 1994, Jean Montaldo raconte avoir rencontré régulièrement François de Grossouvre à partir de 1982.

Les rendez-vous se déroulent discrètement, loin des regards. Progressivement, les deux hommes deviennent amis. Ces échanges réguliers montrent que même éloigné des décisions officielles, l'ancien confident reste une source d'information et de réflexion cruciale pour les cercles journalistiques et politiques. Sa mort soudaine marque la fin d'une ère de confiance absolue au sein de la présidence.