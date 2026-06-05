Découverte du corps d'une enfant dans le Gers : l'enquête se poursuit après la disparition de Lyhanna

Après une semaine de recherches intensives, les autorités ont trouvé un corps d'enfant à Puycasquier. L'autopsie devra confirmer l'identité et les circonstances du décès, tandis que le suspect de quarante‑et‑un ans reste en détention provisoire. La communauté attend des réponses et des mesures gouvernementales.

Une semaine s'est écoulée depuis la disparition de Lyhanna , une collégienne de onze ans, qui a laissé le Gers plongé dans l'angoisse. Les recherches, menées sans relâche par les forces de l'ordre, ont finalement conduit les gendarmes, aux côtés de moyens aériens, de plongeurs et d'une centaine de militaires, à l'exploitation agricole de Puycasquier, au sud‑est de Fleurance.

C'est sur le terrain d'un silo, dans un recoin difficile d'accès, que les enquêteurs ont découvert un corps vêtu d'un habit similaire à celui que portait la jeune fille le jour de sa disparition. Le procureur d'Agen a immédiatement confirmé la trouvaille, précisant que l'identité de la victime devait encore être vérifiée par une autopsie ordonnée par la juge d'instruction.

Cette phase d'examen médico‑légal devra non seulement établir de façon irrévocable l'identité du corps, mais aussi déterminer les causes du décès et rechercher d'éventuelles traces de violences sexuelles, grâce aux prélèvements d'ADN et aux analyses techniques réalisées par la section de recherches de Toulouse





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