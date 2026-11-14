Découverte d'une naine blanche émettant des signaux radio toutes les 7,9 minutes

Des astronomes identifient une naine blanche tournant autour d'une étoile semblable au Soleil, émettant des impulsions radio précises. Cette découverte remet en question les modèles astrophysiques.

Une équipe internationale d'astronomes a découvert un système stellaire unique situé à plus de 5 000 années-lumière de la Terre. Ce système combine une naine blanche et une étoile de type G, semblable à notre Soleil. La naine blanche émet des impulsions radio extrêmement régulières toutes les 7,9 minutes environ.

Analyse des données Murchison Widefield Array

Le signal désigné GPM J071507−114153 a été détecté initialement par le Murchison Widefield Array (MWA). Ce réseau d'antennes est installé dans l'arrière-pays de l'Ouest australien. Il faisait partie d'un relevé couvrant la partie de la Voie lactée visible depuis l'Australie. Les chercheurs ont ensuite utilisé le radiotélescope sud-africain MeerKAT pour localiser précisément la source. La présence d'une étoile de type G a été confirmée par l'observatoire Keck à Hawaï.

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Orbite de la naine blanche dévoilée

Cette association entre une naine blanche et une étoile de type G n'avait jamais été observée parmi les transitoires de longue période. Les astronomes ont analysé plus de 100 heures de données radio sur les supercalculateurs du centre Pawsey en Australie. Ils ont suivi le mouvement de la naine blanche impulsion après impulsion. Sam McSweeney, auteur principal de l'étude, souligne que c'est la première fois que les pulsations sont assez nettes pour observer le mouvement orbital.

Origine du signal et interaction stellaire

Le signal naît probablement à proximité de la naine blanche ou de l'étoile morte directement. L'étoile de type G ne remplit pas son lobe de Roche selon l'article publié dans Nature Astronomy. Les auteurs indiquent que les impulsions radio n'existeraient pas sans la compagne. La naine blanche interagit avec elle pour produire ce signal spécifique. Cette compagne n'a pas besoin d'être une naine rouge contrairement aux cas précédents.

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Témoignage de Natasha Hurley-Walker

Natasha Hurley-Walker, coautrice de l'étude et astronome à l'université Curtin à Perth, exprime son enthousiasme. Elle explique qu'il est incroyable de détecter des tempêtes sur une étoile située à plus de 5 000 années-lumière via les longueurs d'onde radio. Chaque passage de la naine blanche derrière sa voisine fait traverser les ondes radio à la couronne. La polarisation des ondes pivote alors brusquement dans cette atmosphère magnétique.

Découverte de protubérances magnétiques

La naine blanche est également passée derrière une région magnétique intense. Cette zone correspond probablement à une protubérance, une immense boucle de plasma jaillie de la surface de l'étoile. Des éruptions similaires à celles du Soleil ont été identifiées. Ces événements sont à l'origine des aurores polaires sur Terre. Cette découverte permet d'étudier le comportement stellaire à distance.

Impact sur la recherche future

Jusqu'ici, les astronomes captèrent ces signaux chez des naines blanches associées à des étoiles plus petites. Le signal GPM J071507−114153 représente un cas unique par sa régularité. Les futures détections de transitoires pourraient inclure d'autres configurations. L'équipe continue d'analyser ces données pour comprendre la physique sous-jacente. Cette étude ouvre de nouvelles perspectives en astrophysique radio.