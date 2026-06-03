Découverte d'un tunnel de contrebande sophistiqué à la frontière américano-mexicaine

Les autorités américaines ont démantelé un important réseau de trafic de drogue après la découverte d'un tunnel transfrontalier de 600 mètres équipé de systèmes électriques, de ventilation et d'un monte-charge. Plus d'une tonne de cocaïne a été saisie et quatre individus ont été inculpés.

Le trafic de drogue représente un business colossal de 3,5 milliards d'euros par an. À la frontière américano-mexicaine, un vaste réseau de contrebande a été démantelé.

Les autorités américaines ont annoncé la découverte d'un tunnel transfrontalier sophistiqué reliant Tijuana, au Mexique, à un prétendu magasin de détail situé près du port d'entrée d'Otay Mesa à San Diego en Californie. L'enquête, ouverte en décembre dernier, a permis de saisir plus d'une tonne de cocaïne.

Ce tunnel, long d'environ 600 mètres et creusé à près de 17 mètres de profondeur, était équipé de manière remarquable : système électrique, ventilation, rails pour le transport des marchandises, murs renforcés et même un monte-charge hydraulique. Les services fédéraux soupçonnaient depuis plusieurs mois l'existence d'une activité clandestine dans ce bâtiment, où de nombreux individus entraient et sortaient avec des valises alors que l'activité commerciale semblait quasi inexistante.

L'opération a abouti à l'interception de 851 colis de cocaïne transportés dans plusieurs véhicules. Quatre hommes âgés de 18 à 32 ans ont été inculpés pour trafic de stupéfiants, et l'un d'eux est également poursuivi pour son implication présumée dans l'utilisation ou la construction du tunnel. Le procureur fédéral américain Adam Gordon a souligné que pour ces prévenus, ce n'était pas la lumière au bout du tunnel mais des gyrophares et des sirènes.

Justin De La Torre, chef de patrouille de la police aux frontières pour le secteur de San Diego, a estimé que cette enquête et cette saisie portaient un coup significatif au cartel de Jalisco Nouvelle Génération. Le recours à des tunnels reste une méthode privilégiée par les organisations criminelles opérant entre le Mexique et les États-Unis.

Selon le ministère américain de la Justice, 99 passages souterrains ont été découverts dans le sud de la Californie depuis 1993, dont plusieurs particulièrement sophistiqués. Celui d'Otay Mesa est le premier tunnel transfrontalier découvert dans la région depuis 2022





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