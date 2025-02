Une dent trouvée dans une grotte de la vallée du Rhône a permis à Clément Zanolli, paléoanthropologue du CNRS et de l'Université de Bordeaux, de déterminer que l'Homo Sapiens était présent en Europe dès 54 000 ans avant notre ère, repoussant l'estimation précédente de 45 000 ans. Cette découverte pourrait éclairer davantage sur la cohabitation entre Homo Sapiens et les Néandertaliens.

Le paléoanthropologue Clément Zanolli, du CNRS et de l'Université de Bordeaux, a identifié en 2022 le plus ancien être humain moderne d' Europe grâce à l'étude d'une dent trouvée dans une grotte de la vallée du Rhône. Cette découverte a repoussé l'arrivée d' Homo Sapiens sur le continent européen de 45 000 à 54 000 ans avant notre ère. \Avant cette découverte, on estimait que les humains modernes n'étaient présents en Europe qu'à partir de 45 000 ans avant notre ère.

La présence d'Homo Sapiens 10 000 ans plus tôt remet en question nos connaissances sur l'histoire de l'espèce humaine en Europe. \L'analyse de la dent a permis à Clément Zanolli de déterminer que l'individu appartenait à l'espèce Homo Sapiens. Cette trouvaille confirme les hypothèses des chercheurs qui supposaient une cohabitation entre Homo Sapiens et les Néandertaliens. Les fouilles dans la grotte Mandrin, où la dent a été découverte, ont révélé des traces d'occupation par les deux espèces à une période très proche. \Les travaux de Ludovic Slimak, paléoanthropologue de Toulouse, avaient déjà ouvert la voie à cette découverte, en observant que des outils en pierre taillée datés de 54 000 ans avant notre ère se différenciaient des outils des autres couches archéologiques. Clément Zanolli a poursuivi ces recherches en étudiant la morphologie de la dent, confirmant ainsi l'appartenance de l'individu à l'espèce Homo Sapiens. \Cément Zanolli envisage de poursuivre ses recherches en fouillant davantage le niveau daté de 54 000 ans avant notre ère et en recherchant de l'ADN dans les sols. Ces nouvelles découvertes pourraient apporter des informations précieuses sur les interactions entre les Néandertaliens et les humains modernes





sudouest / 🏆 67. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Homo Sapiens Europe Néandertaliens Paléoanthropologie Grotte Mandrin DNA

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

LinkedIn, Free et Google sous le feu des amendesCet article explore les récentes amendes infligées à LinkedIn, Free et Google en raison de diverses infractions. LinkedIn a été condamné à 310 millions d'euros suite à une plainte d'une association française, tandis que Free a été sanctionné de 2,2 millions d'euros. Google, quant à lui, a été frappé par une amende colossale de 20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 de dollars en Russie.

Lire la suite »

– Montpellier : 25 000 places déjà vendues, près de 30 000 personnes attendues dimanche pour le matchLe match de Ligue 1 entre Toulouse et Montpellier, dimanche 26 janvier, devrait attirer près de 30 000 personnes au Stadium de Toulouse, l’une des plus belles affluences de la saison.

Lire la suite »

Espaces verts : 11 000 fleurs et 5 000 bulbes plantés cet hiver à GaillacIl entretient également neuf terrains de sports. Le maintien par le jury de la « troisième leur » marque la reconnaissance de son travail sur la ville.

Lire la suite »

Emile Soleil : Dix mois après la découverte de ses ossements, l'enfant va enfin être enterréDix mois après la découverte des ossements d'Emile Soleil, le petit garçon va enfin être enterré ce samedi dans la basilique Sainte Marie-Madeleine à Saint-Maximin, dans le Var. L'affaire reste cependant enveloppée de mystère, malgré les analyses des os et des recherches menées par les enquêteurs.

Lire la suite »

La disparition d'Émile : l'enquête peine à aboutir malgré la découverte des ossementsDix-neuf mois après la disparition du petit Émile, l'enquête reste sans résultat définitif. Les ossements retrouvés en mars 2024 près du hameau du Haut-Vernet n'ont pas permis d'éclaircir les circonstances du drame. Les enquêteurs, malgré des analyses approfondies et des centaines de témoignages, peinent à trancher entre une piste criminelle, un accident causé par un tiers ou une chute accidentelle. Des traces ADN inconnues sur les vêtements d'Émile restent inexpliquées.

Lire la suite »

La Résidence du Dernier Roi Anglo-saxon Découverte sur la Tapisserie de BayeuxUne équipe de chercheurs britanniques affirme avoir identifié le lieu exact de la résidence du dernier roi anglo-saxon, Harold Godwinson, grâce à l'analyse de la tapisserie de Bayeux.

Lire la suite »