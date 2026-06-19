Découverte d'un hyperparasite qui s'attaque au champignon zombie en Malaisie

Des scientifiques malaisiens ont identifié une nouvelle espèce d'hyperparasite dans les jungles de Bornéo qui cible le redoutable champignon zombie, ouvrant la voie à des applications médicales et agricoles potentielles.

Les champignons zombies, notamment l'espèce Ophiocordyceps , sont célèbres pour leur capacité à infecter les insectes, en particulier les fourmis, et à manipuler leur comportement avant de les tuer.

Après avoir pénétré l'hôte, le champignon prend le contrôle de son système nerveux, le forçant à grimper en hauteur et à mordre une feuille, où il meurt. Le champignon émerge alors du cadavre pour se reproduire. Ce processus macabre a fasciné les scientifiques et le public, popularisé par des documentaires tels que ceux de National Geographic.

Cependant, une découverte récente en Malaisie a révélé que ces champignons zombies ont eux-mêmes un prédateur : un hyperparasite qui les cible spécifiquement. Des chercheurs de l'Université Malaysia Sabah ont identifié une nouvelle espèce de champignon parasite, nommée Pleurocordyceps cornusynnemata, qui infeste et se nourrit du champignon zombie Ophiocordyceps. Cette découverte a eu lieu dans la vallée de Danum, une région reculée de l'État de Sabah sur l'île de Bornéo.

Le spécimen a été collecté sur une fourmi morte déjà infectée par Ophiocordyceps. Au lieu de consommer l'insecte, Pleurocordyceps pénètre directement les tissus du champignon parasite et se développe à ses dépens, agissant comme un hyperparasite. Selon Jaya Seelan Sathiya Seelan, directeur adjoint de l'institut de biologie tropicale et de conservation, cette espèce est unique en raison de sa structure en forme de corne qui produit des spores, une caractéristique jamais observée auparavant dans ce genre.

La découverte de Pleurocordyceps cornusynnemata n'est pas seulement intéressante d'un point de vue écologique, mais elle ouvre également des perspectives prometteuses pour la médecine et l'agriculture. Les champignons parasites sont connus pour produire des composés bioactifs qui pourraient être utilisés comme agents antimicrobiens ou comme pesticides biologiques.

En effet, Jaya Seelan Sathiya Seelan a souligné que ces nouveaux champignons documentés présentent un potentiel considérable, à la fois comme sources pour le développement de médicaments antimicrobiens de nouvelle génération et comme agents de biocontrôle très efficaces contre les ravageurs agricoles. Par ailleurs, une autre espèce parasite ciblant les araignées a été découverte, Leptobacillium geminatum, caractérisée par ses structures de spores appariées.

Ces découvertes soulignent la biodiversité encore largement inexplorée des forêts tropicales de Bornéo et leur importance pour la science. Cette avancée scientifique illustre la complexité des relations parasitaires dans les écosystèmes tropicaux. Les chercheurs poursuivent leurs investigations pour comprendre les mécanismes moléculaires derrière cette interaction et explorer d'autres hyperparasites potentiels. La découverte de Pleurocordyceps cornusynnemata pourrait également avoir des implications dans la lutte contre les maladies fongiques affectant les cultures, en offrant une alternative naturelle aux pesticides chimiques.

En outre, l'étude de ces hyperparasites permet de mieux comprendre l'évolution des stratégies de survie chez les champignons, ouvrant la voie à de nouvelles applications biotechnologiques. Les forêts de Bornéo, menacées par la déforestation, recèlent encore de nombreuses espèces méconnues, soulignant l'urgence de leur préservation





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