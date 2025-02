Déclin des signalements d'atteintes à la laïcité à l'école, mais les chiffres restent élevés

Les signalements d'atteintes à la laïcité à l'école ont diminué au cours des quatre premiers mois de l'année scolaire 2024-2025. Cependant, les chiffres restent préoccupants avec 1 848 signalements enregistrés entre septembre et décembre. Le port de tenues et signes religieux reste la principale cause d'atteinte à la laïcité. Par ailleurs, le ministère de l'Éducation nationale a également publié un bilan des signalements d'actes racistes et antisémites, qui restent élevés.

Au cours des premiers mois de l'année scolaire 2024-2025, les signalements relatifs à l' atteinte à la laïcité restent préoccupants, mais présentent une diminution par rapport à la même période en 2023. L'Éducation nationale a publié ce mercredi 12 février des chiffres révélant 1 848 signalements d'atteintes à la laïcité entre la rentrée et les vacances d'hiver.

Cette tendance descendante est notable, surtout si on compare avec la période correspondante en 2023, marquée par l'interdiction de l'abaya et l'assassinat du professeur Dominique Bernard.Le ministère de l'Éducation nationale a également publié un bilan des signalements d'actes racistes et antisémites durant le premier trimestre de l'année scolaire. Un total de 496 actes ont été rapportés, incluant des insultes, des violences verbales ou physiques et des inscriptions antisémites. De plus, 1 960 actes racistes ont été signalés pour les écoles maternelles, élémentaires, collèges et lycées. Ces chiffres, bien que moins importants que ceux de 2023, restent trop élevés.Le port de tenues et de signes religieux représente la principale forme d'atteinte à la laïcité, avec 315 signalements. Suivent les contestations d'enseignement (303) et les provocations verbales (285). Il est important de noter que les signalements ont connu une augmentation en octobre 2024, avec 702 cas signalés, par rapport aux trois autres mois de l'automne-hiver. Ces données sont publiées à l'occasion de la relance des assises de la lutte contre l'antisémitisme par le gouvernement. L'année scolaire 2023/2024 avait été marquée par une recrudescence d'actes racistes et antisémites à l'école, avec plus de 3 600 cas recensés après l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023





libe / 🏆 26. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Atteinte À La Laïcité Signalements Racisme Antisémitisme Ecole Education Nationale

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Mister France 2025 : Mathieu Bedini, Mister Rhône-Alpes 2024 est élu Mister France 2025Trente hommes étaient en compétition samedi soir à l’occasion du concours de Mister France 2025 à Rueil-Malmaison

Lire la suite »

Romilly-sur-Andelle : Le maire présente les réalisations de 2024 et les projets pour 2025Lors de la cérémonie des vœux, le maire de Romilly-sur-Andelle, Jean-Luc Romet, a présenté les réalisations de 2024 et les projets pour 2025, notamment les travaux de relocalisation des services techniques, la réhabilitation du presbytère et la construction d'une brigade mobile de gendarmerie.

Lire la suite »

Stade Français en direct, Poule C de Coupe des champions 2024-2025 (18/01/2025)Le sport en direct sur L'Équipe. Les informations, résultats et classements de tous les sports. Directs commentés, images et vidéos à regarder et à partager !

Lire la suite »

Sharks en direct, Poule A de Coupe des champions 2024-2025 (19/01/2025)Le sport en direct sur L'Équipe. Les informations, résultats et classements de tous les sports. Directs commentés, images et vidéos à regarder et à partager !

Lire la suite »

Leicester à suivre en direct, Poule A de Coupe des champions 2024-2025 (19/01/2025)Bienvenue sur le live de L'Équipe pour suivre ce match de rugby en direct entre Toulouse et Leicester (Coupe des champions 2024-2025, 4e journée). Le coup d'envoi de ce match, qui se déroulera au Stade Ernest-Wallon (Toulouse) sera donné le dimanche 19 janvier à 16h15.

Lire la suite »

Toulon en direct, Poule D de Coupe des champions 2024-2025 (19/01/2025)Le sport en direct sur L'Équipe. Les informations, résultats et classements de tous les sports. Directs commentés, images et vidéos à regarder et à partager !

Lire la suite »