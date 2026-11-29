Sébastien Chenu, président du groupe RN, clarifie la position de son parti face à la Russie, au macronisme et aux tensions internes, soulignant l'opposition républicaine.

Sébastien Chenu, président du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale, a récemment clarifié la position de son parti sur plusieurs dossiers sensibles. Dans une série de déclarations, il a affirmé que la Russie constitue une menace pour la France et d'autres pays plutôt qu'un allié. Il a également rappelé que le Rassemblement national respecterait la démocratie et resterait dans une opposition républicaine.

Positionnement géopolitique face à Moscou

Sébastien Chenu, président du groupe RN à l'Assemblée nationale, définit la Russie comme un pays qui représente une menace pour la France et d'autres nations. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes. Il souligne que cette position est fondamentale pour la compréhension de la stratégie du parti face aux enjeux internationaux actuels.

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Le dirigement du groupe parlementaire met en avant la nécessité d'une ligne claire concernant les relations avec les puissances étrangères. Selon lui, la distinction entre un partenaire potentiel et une menace structurelle est essentielle pour la sécurité nationale. Cette vision guide l'approche du Rassemblement national sur la scène européenne et mondiale.

Relations avec le macronisme et les primaires

Sébastien Chenu, président du groupe RN à l'Assemblée nationale, critique la stratégie de primaire avec des soutiens macronistes. Il déclare que ceux qui souhaitent rompre avec le macronisme ne doivent pas effectuer de primaire avec des figures de ce courant politique. Cette prise de position vise à protéger l'identité politique du parti face à des alliances perçues comme contradictoires.

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Il aborde également l'hypothèse d'une victoire de Jean-Luc Mélenchon en 2027. À cette idée, Sébastien Chenu répond que le Rassemblement national respecterait la démocratie. Il précise que le parti se placerait dans une opposition républicaine, refusant toute forme de rejet des institutions fondamentales de la République française. Cette attitude vise à rassurer sur le caractère institutionnel de leur opposition.

Gestion des tensions internes et accusations

Sur le plan interne, Sébastien Chenu, président du groupe RN à l'Assemblée nationale, réagit aux soupçons de fuites du ministère de l'Intérieur au profit du RN. Il affirme que les fonctionnaires soumis au droit de réserve ne communiquent aucun élément aux militants. Cette déclaration vise à écarter toute implication directe de l'appareil d'État dans les opérations du parti, tout en dénonçant des pratiques qu'il juge illégales.

Il aborde aussi la question des écrits antisémites attribués à Laure Lavalette. Selon lui, elle a largement purgé cette faute. Cette évaluation tente de refermer le dossier pour permettre une concentration sur d'autres enjeux politiques. La gestion de cette crise interne reste un sujet de vigilance pour la direction du mouvement.

Conflits de pouvoir et sécurité des réunions

Sébastien Chenu, président du groupe RN à l'Assemblée nationale, considère que Yonathan Arfi, président du CRIF, est un adversaire du Rassemblement national. Cette assertion inscrit les relations avec les organisations juives dans un cadre de rivalité politique ouverte. Il met en avant les divergences fondamentales qui opposent leurs visions respectives de la société française et de la laïcité.

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Concernant les meetings perturbés, Sébastien Chenu estime que le ministre de l'Intérieur sous-estime les menaces contre le Rassemblement national. Il accuse l'extrême gauche mélenchoniste d'avoir fait subir la violence à leurs jeunes militants. Cette accusation renforce le récit de l'insécurité politique subie par les rangs du parti lors de leurs rassemblements publics.

Manifestations controversées et réactions politiques

Sébastien Chenu, président du groupe RN à l'Assemblée nationale, défend le banquet du Canon français comme une manifestation célébrant la France traditionnelle. Il rejette les critiques le qualifiant de lieu de discours racistes. Cette défense s'oppose aux réactions de Pouria Amirshahi, député Écologiste et Social, qui constate l'émoi suscité par ces propos autorisés. Ce débat reflète les fractures profondes sur l'identité nationale et les limites de la liberté d'expression.

En parallèle, Julien Cornillet, porte-parole de la campagne de Gabriel Attal, analyse ces événements comme les prémices d'un conflit entre les deux extrêmes dans le pays. Cette lecture oppose la vision du Rassemblement national à celle des forces de gouvernement. Elle souligne la polarisation croissante de l'espace public français autour des questions d'identité et de sécurité.