Déclaration d'urgence internationale pour l'épidémie d'Ebola en RDC

La situation est préoccupante avec une épidémie d'Ebola gravement en expansion dans la RDC et l'Ouganda. Un virus méconnu est en cause, pour lequel il n'existe pas encore de vaccin.

En Bundibugyo, à la frontière entre l' Ouganda et la République démocratique du Congo, un agent de santé contrôle la température des voyageurs afin de freiner la propagation du virus Ebola .

La situation est grave, avec un niveau 2 alarmé de l'OMS pour un variant méconnu de la maladie dans la RDC et l'Ouganda. Des décès et des contaminations américaines ont été rapportés. Un total de 105 décès et 395 cas suspects sont signalés, notamment dans la province d'Ituri. L'OMS a déclaré une urgence internationale pour cette épidémie et les États-Unis ont renforcé les contrôles aux frontières.

La RDC a déclaré une alerte maximale et présente un taux de létalité très important





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