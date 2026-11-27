Une ancienne base vie de la SNCF au sud de Nîmes est devenue une décharge à ciel ouvert. Une situation inquiétante qui dure depuis des années sans solution concrète.

Une ancienne base vie de la SNCF située au sud de Nîmes dans le Gard a été transformée en une immense décharge à ciel ouvert. Ce site, qui accueillait jadis les professionnels du ferroviaire, est aujourd'hui envahi par des tonnes de gravats et de déchets divers. La situation, décrite comme désolante par les riverains, persiste depuis plusieurs années malgré la présence de projets d'aménagement.

Une accumulation de déchets depuis le départ de la SNCF

La SNCF occupait ce site entre 2015 et 2019 pour mener les travaux de la ligne à grande vitesse entre Nîmes et Montpellier. Depuis le départ de l'entreprise ferroviaire, les dépôts sauvages se sont multipliés sur les lieux. On y trouve désormais des monticules de tubes PVC, de bois, de plastique, ainsi que des objets ménagers comme des chauffe-eau et des fauteuils abandonnés.

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Le modérateur de la page Facebook Les rues de Nîmes, Frédéric D'Andrea, qualifie cette scène parmi le pire de ce qu'il a vu. Engagé depuis 2015 dans un combat pour la propreté de l'agglomération, il a reçu des photos du site il y a quelques jours. Il s'est ensuite rendu sur place pour constater l'ampleur du désastre environnemental.

Responsabilités partagées et impuissance des autorités

La gestion de ce site pose un problème complexe de compétence juridique. La Ville de Nîmes, via le pouvoir de police du maire, est responsable des ordures ménagères. En revanche, la collecte des déchets spéciaux relève de Nîmes Métropole. Cette fragmentation des responsabilités crée une zone de vide juridique qui favorise l'installation de la décharge illégale.

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Sollicitée par la presse locale, la municipalité de Nîmes n'a pas apporté de réponse claire sur la gestion du site. De son côté, Nîmes Métropole indique que la situation dure depuis des années. Un responsable de la métropole exprime une certaine résignation, estimant que le problème est insoluble avec les moyens actuels.

Un avenir incertain pour le futur site pénitentiaire

Un projet d'aménagement prévoit pourtant la création d'une zone d'activité au sud de Nîmes. Cependant, les parcelles sont dispersées entre la mairie, l'agglomération, la SNCF et des propriétaires privés. Cette dispersion rend difficile la mobilisation de tous les acteurs nécessaires à la résolution du problème.

La situation semble devoir pourrir jusqu'au démarrage du chantier de la future prison promise par le Garde des Sceaux. Initialement prévue pour l'horizon 2029, la construction de cet établissement pénitentiaire pourrait être repoussée en raison des échéances électorales. En attendant, la nature est la première victime de cet état de fait.