Décès tragique d'une étudiante en Haute-Corse: Les autorités évoquent un lien avec la criminalité organisée

Chloé, une étudiante de l'Université de Corte, a été victime d'une fusillade mortelle dans le village de Ponte-Leccia, en Haute-Corse. L'enquête ouverte pour homicide volontaire en bande organisée est confiée à la Juridiction interrégionale spécialisée de Marseille (Jirs). Le procureur de Bastia évoque un contexte évocateur des agissements de la grande criminalité organisée et suggère que la victime n'était peut-être pas la cible des tireurs.

En Haute-Corse , l'émotion ne retombe pas. Dans la soirée du 15 février, Chloé, étudiante à l'Université de Corte, est décédée des suites de blessures par balles alors qu'elle circulait seule au volant du véhicule habituellement utilisé par son compagnon, dans le village de Ponte-Leccia, a indiqué dans un communiqué le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre.

« En l'état, aucune hypothèse ne peut complètement être exclue ou privilégiée, mais il est très probable que la victime visée n'ait pas été celle recherchée par les tireurs, dans un contexte très évocateur des agissements de la grande criminalité organisée », a-t-il précisé. « Y'a pas de mot pour décrire ce qu'on ressent. Je connaissais très bien Chloé. On est sidéré et touché par ce drame qui est une horreur indicible », a réagi sur RTL le maire de Corte, Xavier Poli. Et de poursuivre : « Pour l'instant, le moment est au deuil, au recueillement et surtout au soutien apporté à la famille qui vit des moments extrêmement éprouvants. » La Juridiction interrégionale spécialisée de Marseille (Jirs) s'est saisi « de la poursuite de l'enquête » ouverte pour homicide volontaire en bande organisée, a précisé le procureur de Bastia





RTLFrance / 🏆 82. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Haute-Corse Meurtre Fusillade Criminalité Organisée Jirs Université De Corte

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Cavaliers dominent les Hawks, Lakers écrasent les Wizards et les Grizzlies stoppent les RocketsLes Cavaliers ont dominé les Hawks avec un score de 137-115, tandis que les Lakers ont facilement battu les Wizards. Les Grizzlies ont remporté un match serré contre les Rockets.

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le recyclage.'Au lieu de casser une bo...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l’environnement et moins consommateur d’énergie que le recyclage.

Lire la suite »

À Paris, les plaintes se multiplient contre les terrasses : voici les arrondissements les plus touchésDans un rapport publié le 28 janvier 2025, la Chambre régionale des comptes pointe les effets néfastes engendrés par l'inflation de terrasses à Paris après la crise sanitaire.

Lire la suite »

L'État Abandonne les Incitations pour les Véhicules Électriques et Renforce les Surtaxes sur les ThermiquesLe projet de loi de finances 2025 prévoit une augmentation progressive de la surtaxe à l'achat de véhicules thermiques, atteignant 70 000 euros en mars 2025 et 90 000 euros en 2027 pour les modèles les plus émetteurs. De plus, le seuil d'émission Co2 sera abaissé progressivement, impactant un nombre croissant de modèles de véhicules grand public.

Lire la suite »