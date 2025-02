Décès du Jockey Irlandais Michael O'Sullivan après une Chute Grave

Le jeune jockey irlandais Michael O'Sullivan, âgé de 24 ans, est décédé dimanche après une chute grave lors d'une course à Thurles le 6 février. Il était placé en coma artificiel depuis l'accident.

Le jockey irlandais Michael O'Sullivan, âgé de 24 ans, est décédé ce dimanche matin. Il était placé en coma artificiel depuis le 6 février après une chute grave survenue lors d'une course à Thurles, en Irlande . L'hôpital universitaire de Cork a annoncé la triste nouvelle. Michael O'Sullivan était considéré comme un grand espoir de la discipline, avec 95 victoires à son actif en Grande-Bretagne et en Irlande .

Il montait Wee Charlie le jour de l'accident, arrivant à la dernière haie du Racing Again February 20th Handicap Chase, lorsqu'il a lourdement chuté avec deux autres concurrents. D'abord soigné sur place, il a été transféré par hélicoptère vers les soins intensifs. Sa famille a exprimé sa profonde gratitude aux équipes médicales qui ont prodigué les meilleurs soins à Michael, à la fois sur l'hippodrome et à l'hôpital. Dans un geste profondément touchant, la famille a décidé de faire don de ses organes, espérant que cette décision apportera un espoir à d'autres patients et à leurs familles





