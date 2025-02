Décès du fondateur de « Sud Ouest » : Jacques Lemoîne

Le 13 février 1968, le fondateur du quotidien régional « Sud Ouest », Jacques Lemoîne, est décédé à Paris à l'âge de 72 ans. L'article retrace la vie et les réalisations de ce figure emblématique de la presse française, qui a marqué son époque par son courage, son engagement et son sens critique.

Le 13 février 1968, France célébrait les victoires de ses championnes aux Jeux olympiques d'hiver de Grenoble avec les médailles d'or et de bronze de Marielle Goitschel et d'Annie Famose. Cependant, le quotidien régional « Sud Ouest » était en deuil. Son fondateur et directeur, Jacques Lemoîne , est décédé à Paris d'une crise cardiaque à l'âge de 72 ans. La Une du journal fut encadrée d'un rectangle noir, témoignant du profond chagrin qui envahit les équipes du journal.

\Jacques Lemoîne était bien plus qu'un simple patron, il était un « pater », un guide sage, digne et humain pour tous ceux qui l'entouraient. La presse française entière était en deuil. Né à Paris en 1895, il avait connu deux guerres mondiales, incarnant ainsi la résistance et le courage. Engagé dès 1914, il gagna la Croix de Guerre et la Légion d'honneur. Durant la Seconde Guerre mondiale, il continua de servir son pays en résistant à la censure nazie. À la Libération, il fut chargé de fonder « Sud Ouest » en 1944. \Ses éditoriaux, empreints de sagesse et de sens critique, firent rapidement de lui une figure incontournable de la presse. Bien que ses responsabilités ne lui permîtent plus de s'adresser régulièrement à ses lecteurs, il écrivait chaque fois qu'il jugeait nécessaire, notamment après un long voyage aux États-Unis dont il donna une vision unique et appréciée. Sur le plan professionnel, il fut vice-président du conseil d'administration de l'agence France Presse. Il joua également un rôle important dans le syndicat national de la presse quotidienne et régionale, en tant que vice-président, et au sein du groupement des journaux en régie Havas. \Jacques Lemoîne fut aussi un homme cultivé, ayant publié un recueil de proses poétiques intitulé « Les Ciels de France » en 1919. Il fonda également un club de cinéma appelé « Images ». Sa vie, à la fois brillante et engagée, fut marquée par son dévouement à la France et à la liberté d'expression. Son décès fut une perte immense pour le monde du journalisme et pour le pays





