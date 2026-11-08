Décès de Sébastien Martinez, sapeur-pompier volontaire de la Lozère

Sébastien Martinez, 50 ans, meurt lors d'une visite médicale à La Canourgue. Le SDIS 48 honore sa mémoire et adresse ses condoléances à sa famille.

Sébastien Martinez, sapeur-pompier volontaire de cinquante ans, est décédé le 7 novembre 2026 des suites d'un malaise cardiaque survenu lors d'une visite d'aptitude. L'incident tragique s'est produit au Centre d'incendie et de secours de La Canourgue, dans le département de la Lozère. Cette perte sensible a profondément ému l'ensemble du corps départemental.

Déroulement du malaise cardiaque à La Canourgue

Le sapeur Martinez se trouvait au Centre d'incendie et de secours de La Canourgue dans la matinée du 7 novembre 2026 pour effectuer sa visite annuelle d'aptitude réglementaire. C'est à ce moment précis que le malaise cardiaque l'a frappé, interrompant brutalement ses activités professionnelles. La rapidité d'intervention de ses camarades et de l'équipe médicale présente sur les lieux a permis une prise en charge immédiate et rigoureuse des urgences.

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Malgré l'efficacité des secours, la situation a tourné à l'issue fatale. Les équipes médicales du Service d'aide médicale d'urgence (SMUR) de l'hôpital de Lozère et du Dragon 34 sont intervenues pour tenter de le réanimer. Cependant, malgré ces efforts conjugués et la mobilisation immédiate des ressources sanitaires locales, il n'a pas été possible de sauver la vie de l'homme. Le sapeur Martinez a malheureusement succombé à ses blessures internes.

Parcours et engagements au sein du SDIS 48

Sébastien Martinez était un sapeur-pompier volontaire affecté au Centre d'incendie et de secours de Sainte-Enimie. Il avait rejoint les rangs du service départemental d'incendie et de secours de la Lozère en 2023. Depuis son engagement, il faisait preuve d'un dévouement exemplaire envers la population et affichait un sens aigu du devoir qui inspirait respect et admiration parmi ses pairs. Sa présence active a marqué les opérations quotidiennes de son centre de secours.

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Le président du conseil d'administration du SDIS 48, la Direction du SDIS 48 et l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Lozère ont exprimé leur profonde tristesse face à cette disparition précoce. L'ensemble des personnels et sapeurs-pompiers du département se sont officiellement associés à la douleur des proches de la victime. Cette solidarité témoigne de la force des liens qui unissent le corps départemental face aux tragédies qui peuvent frapper ses rangs.

Conséquences et honneurs rendus à la mémoire

La disparition de Sébastien Martinez laisse un vide immense au sein de son centre de secours et de l'ensemble du corps départemental de la Lozère. En signe de deuil et de respect, les drapeaux de l'ensemble des centres de secours du département seront mis en berne. Cette mesure symbolique permettra aux sapeurs-pompiers et aux personnels de rendre hommage à la mémoire de leur camarade disparu lors de l'exercice de ses fonctions.

Les autorités départementales adressent leurs plus sincères condoléances à la famille de la victime, notamment à son épouse Eriko et à leur jeune fille Zelda. Elles soutiennent également tous les camarades du Centre d'incendie et de secours de Sainte-Enimie, durement éprouvés par cette tragédie inespérée. Cette attention particulière marque la reconnaissance de la communauté pour le sacrifice et le service rendu par Sébastien Martinez.