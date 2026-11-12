Décès de Roger Fouquet : La mémoire d'un grand serviteur du Perche

Roger Fouquet, figure emblématique de l'engagement associatif à Mortagne-au-Perche et défenseur du patrimoine local, est décédé à 98 ans. Son héritage modeste et dévoué sera salué par ses pairs.

Le territoire du Perche a perdu l'une de ses figures les plus emblématiques de la solidarité et de la défense de son identité. Roger Fouquet est décédé le mardi 10 novembre 2026 à l'âge avancé de 98 ans. Cette disparition marque la fin d'un chapitre important pour la commune de Mortagne-au-Perche et pour l'ensemble des associations culturelles et sociales qui ont bénéficié de son dévouement inlassable.

Un engagement humaniste précoce

Les racines de son engagement citoyen se plongent dans l'histoire tragique de la Seconde Guerre mondiale. Dès 1944, alors que les bombardements dévastent Caen et sa région, la famille Fouquet ouvre les portes de son foyer pour accueillir des réfugiés fuyant la violence. Le jeune Roger, alors âgé de seulement 16 ans, ne reste pas spectateur de cette détresse.

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Selon les témoignages de Nathalie Fey, ancienne rédactrice en chef de la publication Pays du Perche, le teenager enfourche son vélo pour organiser la mobilisation locale. Il parcourt les routes pour rallier les agriculteurs afin qu'ils puissent transporter les rescapés vers l'abri plus sûr de Mortagne-au-Perche. Cette première étape de sa vie civile révèle déjà une aptitude naturelle au leadership communautaire et une volonté de servir autrui.

Profession et soutien aux plus vulnérables

Après-guerre, Roger Fouquet s'installe professionnellement à Mortagne-au-Perche en exerçant le métier de boucher-charcutier. Sa carrière commerciale ne l'éloigne pas des préoccupations sociales de la ville. Il s'investit activement au sein de la Foire au Boudin, événement festif et traditionnel majeur de la région, renforçant ainsi les liens sociaux locaux.

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Son altruisme se manifeste également à travers son adhésion à l'association SOS Détresse, une structure dédiée à l'aide d'urgence. Par la suite, il rejoint également les rangs de la banque alimentaire. Ces engagements concrets témoignent d'une continuité dans son action, où la modeste condition de commerçant n'a jamais été un obstacle à son aide envers les plus démunis.

Le pivot de la promotion patrimoniale

La retraite ne signifie jamais l'inactivité pour Roger Fouquet. Le tournant décisif de sa vie associative survient en 1995. Philippe Siguret, alors solliciteur de l'ancien maire de Mortagne et président-fondateur des Amis du Perche de l'Orne, Robert Tanné, le persuade de rejoindre leurs rangs pour dynamiser la structure.

Dès lors, il devient un administrateur clé des Amis du Perche de l'Orne et de la Fédération des Amis du Perche. Il occupe ce poste jusqu'à sa démission officielle en septembre 2016. Durant plus de vingt années, il œuvre sans relâche à la promotion de l'histoire et du patrimoine du Perche, considérant cette mission comme une cause vitale.

Sa logistique personnelle est devenue légendaire dans le milieu associatif. Il assurait personnellement la livraison des ouvrages édités par l'association. Ses trajets couvraient les librairies et les offices de tourisme du Perche ornais, avant de s'étendre au Perche eurélien. Il sollicitait également les entreprises, commerçants et artisans locaux pour financer l'impression des Cahiers Percherons et de la revue Pays du Perche.

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Hommages officiels et reconnaissance sociale

Au-delà de la logistique, Roger Fouquet a joué un rôle pédagogique essentiel. En s'appropriant des recherches historiques diffusées par l'association, il guidait régulièrement des Mortagnais, des Percherons et les touristes de passage dans les rues de sa ville. Ses visites n'étaient pas seulement informatives ; elles étaient souvent agrémentées d'un humour qui rendait l'histoire vivante et accessible à tous.

Ce dévouement exemplaire au service du territoire percheron lui a valu une reconnaissance institutionnelle officielle. Il a été promu chevalier dans l'Ordre national du Mérite le 10 novembre 2006. Dix ans plus tard, le 25 février 2017, lors du 70e anniversaire des Amis du Perche, il a été honoré par la structure en étant intégré au comité d'honneur.

Jean-François Suzanne, le président actuel de la Fédération des Amis du Perche, a salué cette trajectoire unique. Il souligne que Roger Fouquet s'est toujours investi pour les autres sans chercher la gloire. La modestie, l'humilité et le don de soi ont été les constantes de sa vie, conservées jusqu'à son dernier souffle. L'association exprime ses plus profondes condoléances à sa famille et à ses proches.