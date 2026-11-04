Décès de Rachel Apa au marathon de New York : la rhabdomyolyse identifiée

Rachel Apa, 24 ans, décède lors du marathon de New York. La cause est une rhabdomyolyse rare. Analyse des circonstances et impact sur l'événement.

Le marathon de New York a été endeuillé par le décès tragique de Rachel Apa, une coureuse américaine de 24 ans. L'athlète s'est effondrée dans Central Park à seulement trois kilomètres de la ligne d'arrivée ce dimanche. Elle ne s'en est pas remise et est décédée peu après son transport à l'hôpital.

Mécanisme de la rhabdomyolyse fatale

L'autopsie et les rapports médicaux ont confirmé que la jeune femme souffrait d'une rhabdomyolyse. Cette pathologie rare affecte le tissu musculaire squelettique et est liée à un exercice physique trop intense. Elle entraîne une dégradation rapide des muscles et une intoxication de l'organisme. Les reins peuvent être endommagés ou provoquer des problèmes cardiaques mortels.

Also read New York Liberty se sépare de Chris DeMarco après une saison

Témoignages et déroulement de la course

Rachel Apa participait à sa première édition du marathon new-yorkais. Son père avait reçu des messages encourageants jusqu'au 37e kilomètre. Sa mère l'avait filmée souriante au 22e kilomètre avant que la situation ne se dégrade brutalement. Un passant a prodigué une réanimation cardio-pulmonaire immédiate. Le personnel de la course a utilisé un défibrillateur pour tenter de sauver la jeune femme.

Advertisement

Hommage à la lutte contre la maladie de Parkinson

Cette participation revêtait une importance personnelle majeure pour Rachel Apa. Elle courait afin de collecter des fonds pour la lutte contre la maladie de Parkinson. Cet engagement était un hommage direct à son grand-père. Ce dernier est décédé de cette maladie en 2022. L'Américaine souhaitait ainsi honorer sa mémoire à travers cet effort sportif.

Contexte du 50e anniversaire de l'épreuve

Ce drame survient dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire du marathon. Soixante mille coureurs attendus doivent participer à cette édition spéciale. Le tracé mythique relie les cinq arrondissements de New York. Les experts indiquent que les décès lors de ces marathons sont extrêmement rares malgré l'intensité de l'épreuve.