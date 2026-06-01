Décès de Pierre Izard, figure emblématique du Parti socialiste et ancien président du conseil départemental de la Haute-Garonne

Pierre Izard, ancien président du conseil départemental de la Haute-Garonne de 1988 à 2015, est décédé le 1er juin 2026 à l'âge de 90 ans. Cette figure du Parti socialiste aura marqué la vie politique locale pendant près de trente ans, privilégiant toujours l'échelon départemental. Son engagement pour l'équilibre territorial et les services publics, tout comme son style de gestion austère, laissent une empreinte profonde sur la Haute-Garonne.

Ancien président du conseil départemental de la Haute-Garonne , Pierre Izard est décédé ce lundi à l'âge de 90 ans. Cette figure politique du Parti socialiste a marqué le département pendant huit mandats, de 1988 à 2015, ainsi que sa commune de Villefranche-de-Lauragais.

Sa disparition laisse un vide dans le paysage politique local. Avec 50 ans de vie publique, il a toujours refusé un destin national, restant un fondamentaliste de la départementalisation. Son dévouement se portait entièrement vers le conseil général, considérant que cette institution incarnait la puissance nécessaire au développement territorial.

En tant que président, il a dirigé un département disposant d'un budget de 1,4 milliard d'euros, orientation politique clairement ancrée à gauche et axée sur la solidarité, la création d'emplois et l'équilibre territorial. Son cheval de bataille était de garantir à chaque citoyen, quel que soit son lieu de résidence, un accès égal aux services publics.

Des investissements significatifs ont été réalisés, notamment la construction de nouveaux collèges dans des zones rurales comme le Comminges pour lutter contre la désertification, et le développement économique en dehors de l'agglomération toulousaine, à l'instar du succès d'Eurocentre à Castelnau-d'Estrétefonds. Son style de gestion était marqué par une grande austérité personnelle : il a banni le luxe, refusé les voyages d'études payés par le contribuable et conservé son ancien bureau de la préfecture.

Cette rigueur contrastait avec l'ampleur des projets qu'il portait, comme l'inauguration du monumental hôtel du département en 2000, qu'il défendait comme le reflet de la puissance de l'institution. Sur le plan politique, il a personnifié l'influence du conseil général, imposant une discipline de fer au sein du groupe socialiste. Les décisions se prenaient en huis clos avant les séances budgétaires et l'opposition, notamment autour de Jean-Luc Moudenc, critiquait ce fonctionnement quasi-soviétique.

En 2011, il fut le seul candidat à sa succession, aucun socialiste n'osant l'affronter directement, bien que des tensions aient existé en coulisses avec certains élus toulousains. Jusqu'au bout, il a gardé secret son intention de quitter la présidence après huit mandats, achevant son dernier mandat avec la même détermination. Il a mené un combat opiniâtre contre la réforme territoriale engagée par les gouvernements Sarkozy et Hollande, ce qui l'a personnellement meurtri.

Sa mort suscite de nombreuses réactions, comme celle de la maire de Villefranche-de-Lauragais, Valérie Grafeuille-Roudet, qui salue un grand humaniste, un homme droit et respecté, modèle d'intégrité et serviteur exemplaire de l'intérêt général. Pierre Izard laisse l'image d'un politique intègre, dévoué à son territoire, dont l'influence a profondément façonné la Haute-Garonne pendant près de trois décennies





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