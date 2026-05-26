Pierre Deny, acteur de la télévision française, est décédé lundi à l'âge de 69 ans des suites de la maladie de Charcot. La maladie de Charcot est une maladie neurodégénérative rare qui touche les neurones contrôlant les mouvements musculaires.

Pierre Deny , acteur de la télévision française , est décédé lundi à l'âge de 69 ans des suites de la maladie de Charcot. Le comédien, connu pour ses rôles dans Julie Lescaut, Demain nous appartient et Emily in Paris, a laissé derrière lui une génération de téléspectateurs qui l'ont vu grandir sur les écrans.

Bien qu'il ait poursuivi ses projets artistiques jusqu'à récemment, la maladie a progressé rapidement, entraînant sa disparition brutale. La maladie de Charcot, également appelée sclérose latérale amyotrophique, est une maladie neurodégénérative rare qui touche les neurones contrôlant les mouvements musculaires. Les premiers signes peuvent être difficiles à identifier car ils restent souvent peu spécifiques, mais ils peuvent inclure une perte de tonicité musculaire, une atrophie musculaire et des fasciculations.

Le diagnostic différentiel est souvent une compression de la moelle cervicale, qui donne des symptômes proches. Malgré les progrès de la recherche, la maladie reste aujourd'hui incurable, avec une espérance de vie moyenne après l'apparition des symptômes estimée entre trois et cinq ans. Le décès survient généralement par insuffisance respiratoire liée à la paralysie progressive des muscles respiratoires. La maladie de Charcot touche environ 7 000 nouveaux patients chaque année en France, mais ses origines précises demeurent encore largement inconnues





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