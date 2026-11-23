L'acteur Larry Poindexter, connu pour SWAT et JAG, est décédé à 66 ans. Voici les détails de l'accident du 13 novembre à Los Angeles et la réponse de la police.

L'acteur américain Larry Poindexter s'est éteint à l'âge de 66 ans, laissant l'industrie du divertissement dans le deuil après un événement tragique survenu à Los Angeles. Le comédien, visage familier des séries télévisées, a perdu la vie suite aux blessures reçues lors d'un accident de la circulation survenu le 13 novembre dernier dans le quartier de Studio City. Cette nouvelle révèle les détails circonstanciels de ce drame qui a bouleversé sa famille et ses nombreux admirateurs.

Le déroulement de l'accident fatal à Los Angeles

Les agents du département de police de Los Angeles ont établi que le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident est resté sur les lieux après avoir percuté Larry Poindexter alors qu'il se promenait. Le conducteur a coopéré pleinement avec les enquêteurs dès leur arrivée sur place. Conformément aux procédures, les agents ont consigné l'incident dans un procès-verbal d'accident de la circulation standard plutôt que dans un document pénal, soulignant l'absence immédiate de poursuites judiciaires contre le conducteur.

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Après le choc, Larry Poindexter a été transporté en urgence vers un hôpital voisin de l'épicentre des faits. Malheureusement, malgré les interventions médicales immédiates, l'état de santé du comédien s'est dégradé rapidement. Il a dû subir une intervention chirurgicale complexe pour réparer des côtes cassées graves avant de décéder quelques jours plus tard. La cause officielle du décès reste liée aux blessures traumatiques provoquées par l'impact du véhicule.

Carrière prolifique et parcours artistique

Avec près de 200 crédits dans des films et des séries télévisées, Larry Poindexter a marqué sa génération par sa présence régulière à l'écran. Né dans une famille artistique où son père était décorateur et concepteur lumière, et sa mère chanteuse d'opéra, il a commencé sa carrière sur les scènes théâtrales avant de conquérir les plateaux de télévision. Cette transition naturelle lui a permis de bâtir une filmographie impressionnante au fil des décennies.

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Ses rôles les plus marquants incluent sa participation à des séries mythiques comme JAG et SWAT. Plus spécifiquement, de 2014 à 2018, il a incarné avec succès le rôle du prêtre, le père Louis, dans un feuilleton célèbre qu'il avait également interprété trente ans plus tôt. Cette longévité dans l'industrie cinématographique américaine témoigne d'un talent reconnu et d'une capacité d'adaptation remarquable aux différents genres dramatiques.

Mémoire et héritage personnel

Larry Poindexter laisse derrière lui un héritage humain aussi riche que son héritage artistique. Il épouse la directrice de casting Carol Kritzer en 2002, formant un couple uni jusqu'à la fin de sa vie. Le couple a donné naissance à des jumeaux, Rees et Jake Poindexter, qui hériteront de la mémoire de leur père. Cette disparition prématurée à 66 ans marque la fin d'une carrière respectée et d'une vie de famille centrée sur la passion du spectacle.

Réactions et prochaines étapes officielles

Les révélations apportées par la police visent à éclaircir les dernières heures de la vie de Larry Poindexter pour apaiser les interrogations du public. Aucune inculpation n'a été annoncée pour le moment, le dossier étant classé comme un accident de la route fatal. Les proches de l'acteur, notamment sa femme Carol Kritzer, gèrent ce deuil difficile tout en préservant l'intimité de leur fils et de ses frères.

La communauté de Studio City et les fans de JAG ont exprimé leur tristesse face à cette perte. Les investigations finales de la police resteront confidentielles, mais les éléments officiels confirment la coopération du conducteur et la nature accidentelle de l'événement. L'accent est désormais mis sur le souvenir d'une carrière exceptionnelle et sur le soutien apporté à la famille éplorée.