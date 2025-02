Décès de la mathématicienne Yvonne Choquet-Bruhat à 101 ans

Yvonne Choquet-Bruhat, pionnière en physique et mathématique, connue pour ses travaux sur les ondes gravitationnelles, est décédée à l'âge de 101 ans. Elle était la première femme élue à l'Académie des sciences.

La mathématicienne et physicienne Yvonne Choquet-Bruhat , qui a marqué l'histoire en devenant la première femme élue à l'Académie des sciences, est décédée à l'âge de 101 ans. L'Institut de France et l'Académie des sciences ont annoncé son décès mercredi 12 février. « Scientifique d'exception, elle a su allier rigueur et élégance mathématique pour éclairer des phénomènes fondamentaux de l'Univers », a déclaré l'Académie des sciences.

Yvonne Choquet-Bruhat a été élue en 1979 à l'Académie des sciences, une institution scientifique prestigieuse de Paris. Son élection témoignait de son immense contribution à la compréhension mathématique et physique de la théorie de la gravitation d'Einstein, qu'elle a eu l'opportunité de rencontrer. Ses nouvelles formulations des équations d'Einstein ont permis des progrès importants dans le calcul des ondes gravitationnelles générées par l'effondrement et la fusion de deux trous noirs. Prédites par Albert Einstein en 1916, les ondes gravitationnelles sont des déformations infinitésimales de l'espace-temps liées à des événements cosmiques intenses. Elles ressemblent aux ondulations d'eau sur la surface d'un étang, causées par un objet qui se déplace rapidement. Le signal extrêmement faible de ces ondes a été détecté pour la première fois en 1995 par les détecteurs terrestres LIGO (États-Unis) et Virgo (Europe), utilisant notamment les résultats des travaux d'Yvonne Choquet-Bruhat. En plus de ses contributions sur les ondes gravitationnelles, Yvonne Choquet-Bruhat s'est illustrée dans l'étude des modifications de la gravité et de la supergravité.





