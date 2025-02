Décès de l'actrice sud-coréenne Kim Sae-ron à 24 ans

L'actrice sud-coréenne Kim Sae-ron, connue pour son rôle dans le film 'The Man from Nowhere', est décédée à l'âge de 24 ans. Les circonstances exactes de son décès restent inconnues.

L'industrie cinématographique sud-coréenne, connue sous le nom de Hallyuwood , est secouée par un drame. L'actrice Kim Sae-ron a été découverte morte dimanche dans son domicile de Séoul, à l'âge de 24 ans, a annoncé la police, sans révéler les circonstances exactes de son décès . « Son corps a été découvert sans aucun signe de violence apparent », a déclaré un porte-parole de la police.

Selon l'agence de presse Yonhap, le corps de l'actrice a été découvert dimanche soir par l'une de ses connaissances, qui a averti les autorités.Kim Sae-ron s'était fait connaître pour son rôle dans le film The Man from Nowhere, sorti en 2010, où elle incarnait une enfant kidnappée sauvée par un ancien agent des forces spéciales. Sa performance lui avait valu le prix de la révélation féminine lors de la cérémonie équivalente sud-coréenne des Oscars. Elle s'était ensuite démarquée par sa capacité à jouer des rôles très variés et avait remporté plusieurs autres récompenses. Sa carrière avait subi un coup d'arrêt brutal suite à un accident en 2022 alors qu'elle conduisait sous l'influence de l'alcool. Sa réputation en avait été affectée et elle avait du mal à obtenir de nouveaux rôles depuis





20minutesMars / 🏆 43. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Kim Sae-Ron Décès Hallyuwood Actrice Corée Du Sud

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Kim Sae-ron, actrice sud-coréenne, retrouvée morte à son domicile à 24 ansLa jeune actrice, connue en Corée du Sud depuis les débuts de son adolescence, a été retrouvée morte à son domicile de Séoul.

Lire la suite »

L’actrice Kim Sae-ron, 24 ans, retrouvée morte à son domicile à SéoulLa Sud-coréenne s’était fait connaître pour son rôle dans le film The Man from Nowhere qui lui avait valu de remporter le prix de révélation féminine de l’équivalent local des Oscars.

Lire la suite »

L'actrice sud-coréenne Kim Sae-ron retrouvée morte à 24 ansL'actrice sud-coréenne Kim Sae-ron est décédée dimanche à son domicile de Séoul à l'âge de 24 ans. La police a annoncé la découverte de son corps sans préciser les circonstances du décès. Kim Sae-ron était connue pour son rôle dans le film « The Man from Nowhere » (2010) et avait remporté plusieurs récompenses pour ses performances.

Lire la suite »

Et Mark Zuckerberg, nouveaux BFF ?Mark Zuckerberg et Kim Kardashian semblent s'être rapprochés. Une photo de Kim Kardashian portant des lunettes intelligentes Meta a été partagée par Zuckerberg, suggérant un lien avec Kris Jenner, la mère de Kim. Cette proximité suscite des spéculations sur l'orientation politique de Kim Kardashian, passée démocrate et désormais plus ambiguë.

Lire la suite »

Mort de Kim Sae-ron, à l’âge de 24 ans : l’actrice sud-coréenne vue dans 'The Man from Nowhere' a été retrouvéL’actrice sud-coréenne Kim Sae-ron, âgée de 24 ans, a été retrouvée morte dimanche à son domicile à Séoul, ont annoncé les autorités, sans divulguer les détails précis des circonstances de son décès.

Lire la suite »

La célèbre actrice sud-coréenne Kim Sae-ron retrouvée morte à son domicile à seulement 24 ansLa jeune actrice de 24 ans s’était notamment révélée pour son rôle dans 'The Man from Nowhere' du réalisateur Lee Jeong-Beom. Les circonstances exactes du décès n’ont pas été précisées par la police locale.

Lire la suite »