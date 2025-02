Décès de l'actrice française à 97 ans

L'actrice française, célèbre pour ses rôles au théâtre et au cinéma, est décédée à l'âge de 97 ans. Sa carrière s'est étendue sur plusieurs décennies, avec des collaborations prestigieuses avec des acteurs renommés.

L'actrice française, connue pour son talent et sa carrière prolifique, est décédée à l'âge de 97 ans. Elle était célèbre pour ses prestations au théâtre et au cinéma, partageant la scène avec des acteurs renommés comme Robert Mitchum, Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud, ainsi que Catherine Frot. En 2011, lors d'une interview, elle avait exprimé sa fascination pour la vie et son désir d'en connaître davantage.

Elle avait déclaré : « Ce qui m'intéresse, c'est la curiosité qui fait survivre, et je me demande si demain je vivrai encore, ce qui à mon âge, 85 ans, est vraiment intéressant ». Elle a évoqué le temps qui passe avec une poésie touchante, en utilisant les mots du poète Clément Marot : « Plus ne suis ce que j'ai été, et plus ne saurais jamais l'être. Mon beau printemps et mon été ont fait le saut par la fenêtre ». Malgré une carrière riche et diversifiée, elle regrettait de ne pas avoir eu l'occasion de travailler avec Antoine Vitez. Elle s'est éteinte paisiblement dans son domicile parisien, douze ans après cette interview





