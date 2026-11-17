La gouvernante Jessie Webb, figure tutélaire des princes William et Harry, est décédée. Retour sur son rôle central dans l'éducation des deux frères et les liens qui les unissaient.

La famille royale britannique est en deuil suite au décès de Jessie Webb, survenu durant le week-end du 14 novembre 2026. Cette gouvernante de 84 ans, une figure tutélaire de l'enfance du prince William et du prince Harry, a quitté la vie après avoir consacré une partie majeure de son existence au service des futurs souverains et de leurs frères et sœurs.

Une Gouvernante Indispensable Depuis les Années 1980

Jessie Webb a intégré le cercle intime de la famille royale à la fin des années 1980, moment charnière où l'héritier du trône, futur prince William, atteignait l'âge de sept ans tandis que son cadet, le prince Harry, avait quatre ans. Avant même l'arrivée de Tiggy Legge-Bourke, la célèbre nounou des jeunes princes, Jessie Webb assurait une éducation rigoureuse et bienveillante. Son influence s'est prolongée bien au-delà de ses fonctions initiales, tissant des liens indélébiles avec Charles et Diana.

Also read Kate Middleton et William en Inde : retour public au cricket et Earthshot

La dynastie Windsor n'a jamais oublié le rôle primordial joué par cette femme qui a accompagné leurs jeunes années. Sa fidélité a été mise en lumière lors de nombreuses cérémonies marquantes, notamment la fête organisée pour les 21 ans du prince William. Jessie Webb y était présente, témoignant d'une proximité rare pour une employée de maison, confirmant ainsi l'estime particulière que lui portaient les deux frères toute leur vie durant.

Un Retour au Service pour la Famille Sussex

Le destin professionnel de Jessie Webb a connu un rebondissement significatif lors du mariage du prince William avec Catherine Middleton. Après avoir atteint l'âge de 71 ans et être officiellement partie à la retraite, la gouvernante a accepté de reprendre du service pour aider William et Kate Middleton, alors duchesse de Cambridge, à élever leurs premiers enfants. Cette démarche volontaire illustre la confiance absolue placée en elle par l'héritier du trône, qui a de nouveau sollicité son expertise maternelle.

Advertisement

Après cette période faste au sein de la fratrie royale, Jessie Webb a finalement profité d'une retraite paisible au sein de la résidence de Kensington. Elle y est restée une figure appréciée, assistant notamment aux moments fondateurs de la nouvelle génération, comme le baptême du prince George. Sa capacité à naviguer entre tradition et modernité lui a valu le respect de toutes les branches de la maison Windsor.

Témoignages et Mémoire d'une Figure Libérale

La biographe royale Robert Jobson a rendu un vibrant hommage à Jessie Webb, la décrivant comme une personnalité forte et indépendante. Il a souligné à quel point William et Harry l'adoraient véritablement, loin des images protocolaires rigides. Cette proximité s'expliquait par son caractère direct, qu'elle ne modifiait pas même face à la hiérarchie la plus élevée de la monarchie britannique.

Robert Jobson a rappelé que Jessie Webb n'hésitait pas à s'opposer au protocole si elle estimait que l'intérêt des enfants était en jeu. Une anecdote significative illustre ce trait de caractère : si Charles, alors prince de Galles, excitait trop les garçons avant l'heure du coucher, elle n'hésitait pas à le lui déconseiller fermement. Cette liberté de ton, rare dans l'entourage des royalistes, contribuait à l'attachement profond que les frères portaient à leur éducatrice.

Un Deuil Partagé Malgré la Rupture Fratricide

Aujourd'hui, les deux princes suivent des chemins radicalement différents. Le prince Harry, duc de Sussex, vit exilé aux États-Unis, tandis que le prince William assume ses fonctions en Grande-Bretagne. Ils ne s'adressent plus la parole malgré le fait que plusieurs années durant, le cadet a tenté de renouer les liens. Cette brouille de taille, alimentée par les tensions avec le duc et la duchesse de Cambridge, empêche toute réconciliation publique visible.

Advertisement

Ce contexte tendu contraste avec la solennité de l'actualité récente. Bien que les obsèques de Jessie Webb réunissent pour cette nouvelle édition 1 600 invités dans un geste de recueillement national, aucune présence officielle des princes n'a été annoncée à ce jour. La disparition de cette figure tutélaire pourrait-elle, à l'instar du décès de la reine Elizabeth II en septembre 2022, servir de catalyseur à un rapprochement ? Pour l'instant, le deuil reste privé, mais le souvenir de Jessie Webb continue d'unir symboliquement William et Harry autour d'une mémoire commune.