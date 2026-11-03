Décès de Jesús de Miguel : Le foot espagnol en deuil après l'accident de Tenerife

Le joueur de CD Tenerife Jesús de Miguel est décédé à 30 ans après un choc violent lors d'un match de D2 espagnole. Tributes, dates et réactions.

La communauté du football espagnol traverse une période de deuil intense suite au décès tragique de Jesús de Miguel Alameda, joueur de 30 ans évoluant au CD Tenerife. L'incident fatal s'est produit lors d'un match de deuxième division espagnole opposant le CD Tenerife au FC Andorra, organisé la veille du décès officiellement annoncé. Le jeune sportif a subi un arrêt cardiaque immédiat sur la pelouse suite à un choc violent avec le gardien adversaire, provoquant une vague d'émotion et de solidarité à travers toute l'Europe.

Annonce officielle du club et condoléances

Les dirigeants du CD Tenerife ont rendu la nouvelle publique à 9 h 30 sur la plateforme X, exprimant un état de choc profond. Dans une déclaration émouvante, le club s'est dit déchiré par la douleur, la gorge nouée et incapable de croire que cela soit vrai. Il a souligné qu'aucun mot ne pouvait atténuer cette tristesse immense, tout en garantissant un soutien indéfectible à la famille désemparée et à l'ensemble de la communauté tinerfeña. Le club a par ailleurs demandé au public de respecter la vie privée de la famille dans ces moments terribles.

Also read Qui était Jesus de Miguel, attaquant de Tenerife, mort après un terrible choc en plein match

Le FC Andorra, l'autre club impliqué dans l'incident, a également publié un message de condoléances sincères sur les réseaux sociaux. Les responsables du club andorran ont exprimé leur cœur brisé et leur devastation, adressant leurs pensées aux coéquipiers, aux amis et aux dirigeants du CD Tenerife. Cette communication rapide témoigne de la gravité perçue de la situation et de la responsabilité partagée dans le deuil collectif qui s'abat sur la ligue.

Contexte de l'incident et position du gardien

Le décès de Jesús de Miguel est survenu directement suite à une collision physique grave avec le gardien du FC Andorra, Jesus Owono. Le joueur espagnol a perdu connaissance et a subi un arrêt cardiaque sur le terrain, malgré les interventions d'urgence. L'analyse des événements met en lumière la violence inattendue du choc qui a coûté la vie au joueur de 30 ans. Cette tragédie sportive rappelle la vulnérabilité extrême des athlètes lors de contacts physiques intenses en compétition officielle.

Advertisement

Le gardien andalou, Jesus Owono, se trouve au centre d'une attention médiatique particulière. Le journaliste Ivan Alvarez a révélé que le portier était très affecté par la tournure des événements. Selon les informations disponibles, Jesus Owono souhaitait présenter ses excuses de manière privée à la famille du défunt, tout en évitant toute manifestation publique immédiate. Cette stratégie vise à respecter l'intimité du deuil familial tout en reconnaissant la tragédie humaine sous-jacente.

Hommages institutionnels et figures internationales

Les réactions ont fusé de tous les horizons, illustrant l'ampleur du choc ressenti. Milagros Tolón, la ministre des sports, a présenté ses sincères condoléances à la famille et au club, exprimant sa pensée au staff technique et aux supporters. Javier Tebas, le président de La Liga, s'est déclaré profondément attristé par cette nouvelle tragique. La solidarité s'est étendue au-delà du football purement institutionnel, touchant les légendes du sport mondial.

Rafael Nadal, la gloire du tennis espagnol, a publié un message émotionnel sur Instagram, offrant toute son affection et un câlin fort à la famille de Jesús de Miguel. Le FC Barcelone a adressé son soutien moral à la famille, tandis que le Real Madrid a observé une minute de silence avant son entraînement du mardi matin. L'UEFA a annoncé qu'un moment de silence serait observé lors de tous les matchs organisés sous son égide cette semaine, incluant la Ligue des champions, montrant l'impact global de cet événement.

En France, la solidarité s'est également fait sentir. L'UNFP, le syndicat des footballeurs professionnels, a proclamé que la grande famille du football était en deuil. Des clubs majeurs comme l'Olympique Lyonnais, Lille et le Stade Rennais ont rejoint les proches de la victime dans cette épreuve. Kylian Mbappé a également exprimé sa grande tristesse sur Instagram. Ces hommages croisés soulignent l'universalité de la perte et l'unité des sportifs face à la mort tragique d'un collègue.