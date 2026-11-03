Décès de Jesús de Miguel : Le drame du football espagnol après son choc fatal

Le CD Tenerife annonce le décès de Jesús de Miguel, 30 ans, suite à un choc violent avec le gardien du FC Andorre lors d'un match de Segunda Division le 2 novembre 2026.

Le monde du football espagnol traverse une période de deuil profond et d'émotion intense suite à la disparition tragique de Jesús de Miguel. L'attaquant du Club Deportivo Tenerife, âgé de 30 ans, s'est éteint le mardi 3 novembre 2026 à 8h00. Cette annonce officielle a été faite par son club employeur, qui a partagé la douleur immense avec l'ensemble des supporters et de la communauté sportive nationale.

Détails du choc violent sur le terrain

L'incident fatal s'est produit la veille, le lundi 2 novembre 2026, lors de la 12e journée de la deuxième division espagnole. Le Club Deportivo Tenerife affrontait le FC Andorre dans ce match crucial. À ce stade de la rencontre, les deux équipes étaient à égalité parfaite sur le score de 2-2. L'accident s'est produit dans les dernières secondes du temps réglementaire, créant un basculement immédiat de la dynamique sportive vers un drame humain.

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Jesús de Miguel a été victime d'un choc brutal avec le gardien de but adverse. Le joueur de 30 ans, lancé vers le but pour tenter de marquer, a été touché au haut du corps par le genou du gardien. Cet impact violent a provoqué un arrêt total de la séance de jeu, qui a été interrompu à la 97e minute de la rencontre. La sévérité de la chute a laissé le footballeur alité sur la pelouse pendant un moment prolongé.

Position du gardien et intervention médicale

En réponse à cet incident grave, l'arbitre a expulsé le gardien adverse suite à cette action considérée comme dangereuse. Malgré la sanction sportive, le gardien a exprimé son inquiétude profonde et sa détresse concernant l'état de santé de son adversaire. L'intervention médicale d'urgence a été immédiate pour tenter de stabiliser la situation critique du joueur blessé.

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Jesús de Miguel a été évacué sur une civière et transporté dans l'urgence vers l'hôpital universitaire Nuestra Señora de Candelaria situé à Tenerife. Initialement, plusieurs médias espagnols rapportaient que le footballeur avait reçu des soins appropriés, laissant espérer une évolution favorable de ses blessures. Cette première information avait créé un baume momentané auprès de l'entourage du sportif.

Dégradation de l'état neurologique

Malgré les soins prodigués, la situation clinique du joueur s'est dégradée de manière significative au cours de la nuit qui a suivi l'accident. L'établissement hospitalier a fait savoir que l'état de Jesús de Miguel s'était aggravé sur le plan neurologique. Cette évolution sombre des signes vitaux et cognitifs a conduit les équipes médicales à informer le club de la détérioration irréversible de la condition du patient.

Le Club Deportivo Tenerife a dû communiquer la nouvelle tragique quelques heures plus tard, le mardi 3 novembre 2026. Le club a exprimé son choc avec des mots simples mais d'une intensité rare : brisés par la douleur, la gorge nouée et sans parvenir à croire que cela soit vrai, nous annonçons le décès tragique de Jesús de Miguel Alameda.

Hommages institutionnels et contexte familial

Le Real Madrid a rendu un hommage public et solennel à la mémoire de Jésus de Miguel. Cette institution sportive majeure a rejoint les nombreux clubs et fédérations dans leurs messages de condoléances. Le président du Real Madrid a salué la disparition prématurée d'un talent prometteur qui avait marqué les esprits par son engagement et sa passion pour le ballon rond.

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Le père de Jesús de Miguel a adressé un message émouvant à la communauté footballistique. Il a remercié toutes les personnes lui ayant adressé des messages de soutien pendant cette période particulièrement douloureuse. Cette reconnaissance témoigne de l'impact profond que cet individu avait pu créer autour de lui durant sa courte existence sportive et humaine.

Sa famille a également demandé que sa vie privée soit respectée dans ces circonstances difficiles. Le footballeur laissait derrière lui une petite fille, Carla, née en juin 2025. Cette dernière n'avait donc qu'un peu plus d'un an lors du décès tragique de son père. Cette réalité familiale ajoute une dimension supplémentaire de tristesse à l'ampleur du deuil collectif ressenti par tous.