Décès de Jean Ziegler, figure emblématique de la gauche suisse et défenseur du tiers-monde

Le sociologue et homme politique suisse Jean Ziegler est décédé à l'âge de 92 ans. Connu pour son engagement contre la faim dans le monde et ses critiques du capitalisme, il laisse une œuvre controversée mais marquante.

Le sociologue et homme politique suisse Jean Ziegler est décédé le mercredi 10 juin à l'âge de 92 ans des suites de la maladie de Parkinson, a annoncé sa famille à l'agence Keystone-ATS.

Figure intellectuelle et politique majeure de la gauche suisse, il était connu pour son engagement tiers-mondiste et sa critique virulente du capitalisme. Né à Thoune, en Suisse alémanique, dans une famille protestante conservatrice, il s'est radicalisé lors de ses études à Paris, où il a fréquenté Jean-Paul Sartre. Une rencontre décisive avec Che Guevara à Genève l'a convaincu de mener son combat depuis la Suisse, qu'il considérait comme l'un des centres du système économique mondial.

Parallèlement à sa carrière universitaire, il a siégé au Parlement suisse comme député socialiste de 1967 à 1983, puis de 1987 à 1999. De 2000 à 2008, il a été rapporteur spécial des Nations unies pour le droit à l'alimentation, fonction depuis laquelle il a milité contre la faim dans le monde et contre les politiques de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international (FMI) et de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Il a également été professeur de sociologie à l'Université de Genève entre 1977 et 2002. Ses nombreux ouvrages, comme 'Les Seigneurs de la mer' ou 'La Haine de l'Occident', lui ont valu autant d'admirateurs que de détracteurs, et plusieurs procédures judiciaires.

Personnalité controversée, Jean Ziegler a été critiqué pour ses contacts avec certains dirigeants du Sud, comme le Libyen Mouammar Kadhafi et le Cubain Fidel Castro, ou son soutien à certains régimes révolutionnaires, notamment celui de Pol Pot au Cambodge et d'Hugo Chavez au Venezuela. Ses défenseurs y voyaient la conséquence de son engagement tiers-mondiste, tandis que ses adversaires lui reprochaient un manque de distance critique.

En France, le leader de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon a salué sur X son 'engagement intellectuel et militant' et a souligné sa leçon de 'courage et de détermination'. Jean Ziegler laisse une œuvre et un héritage marquants, qui continueront d'alimenter les débats sur la justice sociale et l'ordre mondial





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