Décès de Jean Puech : l'ancien ministre et artisan de l'UNESCO s'éteint à 84 ans

Jean Puech, figure emblématique de l'Aveyron et ancien ministre, est décédé le 12 novembre 2026 à 84 ans. Il reste célèbre pour avoir portés les Causses et les Cévennes au patrimoine mondial de l'UNESCO.

La vie politique et culturelle de l' Aveyron est en deuil avec la disparition de Jean Puech, survenue le jeudi 12 novembre 2026. L'ancien ministre et homme de terrain s'est éteint à l'âge de 84 ans, laissant derrière lui un héritage marqué par son engagement profond en faveur des territoires ruraux et de la conservation du patrimoine.

Une carrière politique exceptionnelle

Le parcours de Jean Puech a été jalonné de responsabilités majeures à l'échelle nationale et locale. Il a exercé la présidence du Conseil général de l'Aveyron pendant une durée exceptionnelle de trente-deux ans, soit de 1976 à 2008. Cette longévité à la tête de l'institution départementale a permis de structurer le développement local sur plusieurs décennies. Parallèlement à ses fonctions départementales, il a occupé les mandats de sénateur et de maire de la commune de Rignac. Son expertise a également été reconnue au niveau gouvernemental, puisque l'État lui a confié le portefeuille de ministre de l'Agriculture et de la Pêche.

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L'inscription au patrimoine mondial

L'achievement le plus durable de son action publique demeure la reconnaissance des Causses et des Cévennes par l'UNESCO. Cette inscription officielle a été obtenue le 28 juin 2011, classant le site au titre du patrimoine mondial pour son paysage culturel d'agropastoralisme méditerranéen. Cette distinction internationale a validé la valeur universelle d'un territoire façonné par des siècles d'activité pastorale et agricole.

Une mobilisation interdépartementale

Cette réussite n'aurait pas été possible sans une coopération rigoureuse entre les collectivités territoriales concernées. Jean Puech a travaillé en étroite collaboration avec Jacques Blanc, l'ancien ministre et président de la Région Languedoc-Roussillon. Ensemble, ils ont porté une candidature ambitieuse auprès des instances nationales et internationales. Cette alliance a réussi à mobiliser quatre départements spécifiques : l'Aveyron, le Gard, l'Hérault et la Lozère. Tous ont fait le choix de partager une ambition commune pour faire reconnaître ce patrimoine vivant.

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Gestion et préservation du territoire

La cohésion obtenue entre les élus locaux a conduit à la création concrète de l'Entente interdépartementale des Causses et des Cévennes. Cette structure institutionnelle a été mise en place avec pour mission principale d'assurer la gestion, la préservation et la valorisation du Bien inscrit. Elle représente le mécanisme opérationnel qui permet de maintenir l'équilibre entre la protection de l'environnement et la poursuite des activités traditionnelles.

Hommage des institutions

L'Entente interdépartementale des Causses et des Cévennes tient à saluer publiquement la mémoire de ce dirigeant. Elle rend hommage à sa conviction et à son engagement sans faille pour la reconnaissance universelle de ces territoires. L'institution adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches, rappelant que son action a profondément marqué l'histoire administrative et culturelle du sud de la France.