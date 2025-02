Décès de Jean-Paul Gorce, figure emblématique de la Cinémathèque de Toulouse

Jean-Paul Gorce, ancien directeur artistique et conservateur de la Cinémathèque de Toulouse, est décédé. Il a joué un rôle crucial dans l'établissement de la Cinémathèque dans ses locaux actuels, contribuant à en faire l'une des plus importantes institutions cinématographiques de France.

Nous sommes tous sous le choc de cette disparition, tant Jean-Paul entretenait une belle complicité avec nous tous, commente Franck Loiret, délégué général de la Cinémathèque de Toulouse. Il avait pris sa retraite en 2012 mais il avait toujours un bureau où il venait très souvent hormis ces derniers temps à cause de la maladie. Il était toujours dans la transmission. Nous sommes très tristes mais il va continuer à nous inspirer.

Membre de la Cinémathèque depuis 1970, Jean-Paul Gorce en devient l’Administrateur en 1983, après un passage au CNRS comme sociologue. Il en prend ensuite la direction artistique en 1990 avant d’occuper le poste de conservateur en 1997. Sa mission n’est pas pour autant terminée car lorsqu’elle devient déléguée générale, Natacha Laurent, le pend comme conseiller. Auteur d’une thèse sur 'Les nouveaux cinéastes français 1957-1977' (1983) et co-auteur avec Carole Desbarats de 'L’Effet Godard' (Éditions Milan, 1989), Jean-Paul Gorce a surtout été l’homme de l’arrivée de la Cinémathèque dans ses actuels locaux de la rue du Taur en 1997. De la rue Roquelaine à la rue du Taur 'La localisation était parfaite' expliquait-il encore en 2017 pour les 20 ans de la Cinémathèque rue du Taur après avoir été hébergée au CRDP de la rue Roquelaine. 'Avec le cinéma ABC, alors premier cinéma Art et Essai de la ville tout proche, et l’ESAV qui s’est installée en face à côté du CROUS. Tout cela concourait à créer un pôle cinéma au cœur de la ville'. À Toulouse, il a ouvert l’institution grâce à de nombreux partenariats avec, notamment, le théâtre Sorano, le Goethe Institut, l’Université, l’Esav mais aussi la librairie Ombres Blanches avec l’accueil de grands noms du cinéma comme Jean-Luc Godard, Agnès Varda ou encore Philippe Noiret. 'Grâce à lui, les années 80 ont été très riches pour la Cinémathèque', ajoute Franck Loiret. 'Il était aussi un grand programmateur qui connaissait parfaitement les collections et l’histoire du cinéma'. Son action a contribué à faire de la Cinémathèque de Toulouse, la deuxième de France.





ladepeche31 / 🏆 17. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE JEAN-PAUL GORCE DÉCÈS CINÉMA CULTURE

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Jean-Paul Mongne veut « rendre possible » l’avenir de GamachesLors de sa cérémonie des vœux, vendredi 10 janvier 2025, l’édile Jean-Paul Mongne a réaffirmé sa volonté de préparer l’avenir de la commune, entre bilan et perspectives.

Lire la suite »

Ludovic de Saint Sernin incarne l'imaginaire marin pour Jean Paul GaultierLe jeune styliste a pris les commandes de la maison Jean Paul Gaultier pour une collection haute couture printemps-été 2025, intitulée « Le Naufrage ». Sous l'oeil bienveillant de Jean Paul Gaultier, Ludovic de Saint Sernin a réinterprété l'un des thèmes chéris de la maison : l'imaginaire marin, avec une scénographie féerique de sirènes et de pirates. Stars telles que Jennie, Megan Thee Stallion, Eva Queen, Aya Nakamura, Kylie Jenner et Florence Floresti étaient présentes au défilé.

Lire la suite »

Aya Nakamura et Jennie Kim : Une rencontre stylée au défilé Jean Paul GaultierLa chanteuse française Aya Nakamura et la star de Blackpink Jennie Kim ont fait sensation lors du défilé Jean Paul Gaultier haute couture printemps-été 2025. Le duo improbable a illuminé le front row avec leurs looks audacieux et élégants.

Lire la suite »

Jean-Philippe Merlin prend sa retraite après 45 ans au Paul BocuseLe maître de salle du restaurant gastronomique Paul Bocuse à Collonges-au-Mont-d'Or a réalisé son dernier service ce dimanche 2 février après 45 ans de fidélité. Il a compté avoir servi environ 40 000 poulets durant cette période.

Lire la suite »

Après God Save the Tuche, Jean-Paul Rouve imagine déjà donner une suite à la sagaLe comédien et réalisateur de God Save the Tuche suggère que les fans pourraient déterminer où se déroulerait le prochain film via un « référendum Tuche ».

Lire la suite »

Julien Plantier, candidat à la succession de Jean-Paul Fournier à Nîmes en 2026Le premier adjoint au maire de Nîmes, Julien Plantier, a annoncé sa candidature à la mairie en 2026, surprenant certains observateurs. Il met en avant son engagement auprès de la ville et son souhait de poursuivre le travail de Jean-Paul Fournier.

Lire la suite »