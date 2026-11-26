L'ex-photographe François Daurys est décédé 12 jours après sa condamnation pour viol. Le parquet de Bordeaux a ouvert une enquête et ordonné une autopsie.

Le parquet de Bordeaux a ouvert une enquête officielle à la suite du décès de l'ex-photographe François Daurys survenu dans l'unité hospitalière pénitentiaire du CHU de Bordeaux. Cet événement intervient douze jours seulement après la condamnation prononcée par la cour criminelle de la Gironde, qui l'avait reconnu coupable de viol et d'atteinte à la vie privée.

Condamnation récente et circonstances du décès

François Daurys, âgé de 63 ans, est décédé le lundi 23 novembre, après avoir été transporté aux urgences la veille. L'homme, qui souffrait de troubles de santé nécessitant un fauteuil roulant, n'avait jamais retrouvé son intégrité physique pour quitter l'établissement hospitalier. La cause de ce décès prématuré est traitée avec la plus grande prudence par les autorités judiciaires.

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Le parquet précise que la cause naturelle de la mort est actuellement privilégiée dans les investigations préliminaires. Cependant, cette hypothèse reste provisoire en attendant les conclusions médico-légales. Une autopsie a été strictement ordonnée par le procureur de la République pour déterminer avec certitude l'origine du décès de l'ancien photographe spécialisé dans le nu artistique.

Détails de l'affaire et condamnation initiale

La cour criminelle de la Gironde avait rendu son verdict dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 novembre dernier. François Daurys a été condamné à dix ans de réclusion criminelle pour le viol d'une jeune femme de 17 ans survenu en 2016. Cette victime adolescente s'était présentée chez lui suite à une annonce de shooting photo, ignorant la dangerosité de son interlocuteur.

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Outre la peine de prison ferme, l'ancien photographe a été déclaré coupable d'atteinte à l'intimité de la vie privée. Les faits établis lors du procès révélaient des pratiques abusives visant à filmer ou photographier des femmes de manière dissimulée. Ces infractions concernaient spécifiquement des salles de bains ainsi que des plages naturistes fréquentées par ses victimes.

Polémiques autour du procès et de l'état de santé

Le déroulement du procès avait été marqué par une forte controverse relative à l'état de santé réel de l'accusé. L'avocate de la défense, Me Nicolas Clot, avait initialement sollicité un renvoi des débats, arguant que l'état de François Daurys était incompatible avec sa comparution devant la justice.

La cour avait rejeté cette demande en s'appuyant sur une expertise médicale jugée favorable à la procédure. Face à ce rejet, Me Clot avait protesté contre ce qu'elle qualifiait d'atteinte aux droits de la défense, refusant d'intervenir durant les audiences. François Daurys s'était alors retrouvé à se défendre seul devant ses juges, un choix stratégique qui a isolé l'accusé.

Réactions de la défense et perspectives judiciaires

Peu de temps avant la fin des débats, François Daurys avait présenté ce qui ressemblait à un malaise sévère, nécessitant son transfert vers l'hôpital Saint-André. Une seconde expertise médicale avait confirmé sa capacité à être jugé, mais son retour au prétoire avait déclenché l'émotion de ses proches. La présidente de l'audience avait alors délivré un mandat de dépôt pour garantir sa présence jusqu'à la fin du procès.

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Me Nicolas Clot a vivement critiqué le traitement réservé à son client, estimant que la justice avait traité son état comme celui d'un malade imaginaire. Il affirme disposer de la preuve que son client ne faisait pas semblant lors de ses symptômes passés. L'avocat de la défense se dit désormais dans l'attente des résultats de l'autopsie pour éclaircir cette situation tragique.

Action contre l'État et prochaines étapes

L'avocat de François Daurys a annoncé qu'il envisageait sérieusement d'engager une action en responsabilité contre l'État français. Cette démarche vise à obtenir des explications sur la gestion de l'état de santé du condamné et les conditions de sa détention. Me Clot et l'épouse de François Daurys cherchent à comprendre les circonstances exactes de la dégradation brutale de son état.

Les résultats de l'autopsie devraient être communiqués aux parties prenantes dans les prochains jours. Ces éléments détermineront si la cause naturelle privilégiée est confirmée ou si une autre piste judiciaire doit être explorée. L'enquête du parquet de Bordeaux se poursuit pour clore ce dossier complexe et sensible qui a retenu l'attention médiatique.