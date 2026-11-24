David Habib, député socialiste des Pyrénées-Atlantiques depuis 1998, est décédé le jeudi 19 novembre 2026 à l'âge de 65 ans. Retour sur son immense carrière politique en Béarn.

David Habib, député de la 3e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, est décédé le jeudi 19 novembre 2026 à l'âge de 65 ans. Cette disparition soudaine a plongé dans la stupeur le monde politique régional et national, marquant la fin d'une carrière exceptionnelle au service de la Béarn.

Élu pour la première fois il y a près d'un quart de siècle, David Habib a façonné le paysage politique local pendant des décennies. Sa longue implication au sein de l'Assemblée nationale et son ancrage territorial fort en font une figure incontournable de la gauche française et de la vie publique en Occitanie.

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Une carrière parlementaire longue et influente

David Habib a représenté les électeurs de la 3e circonscription des Pyrénées-Atlantiques durant vingt-sept années consécutives, de 1998 à 2026. Cette longévité remarquable a permis à l'ancien député-maire de Mourenx de devenir un expert des dossiers industriels et environnementaux, deux sujets au cœur des enjeux économiques du département.

Son parcours a été jalonné de plusieurs mandats électifs et de prises de position publiques retentissantes. Il a notamment défendu les intérêts de sa circonscription lors de crises majeures, comme les luttes contre les fermetures d'usines ou les controverses industrielles impliquant des géants chimiques tels que Celanese. Sa présence régulière à l'Assemblée nationale a été synonyme d'une vigilance constante envers les questions sociales et territoriales.

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Les archives photographiques conservent la trace de ses multiples interventions et déplacements officiels. On le voit ainsi aux côtés de personnalités locales majeures, participant à des événements culturels, économiques ou symboliques qui ont ponctué la vie politique béarnaise depuis les années 2000 jusqu'à son décès.

Collaborations et alliances politiques marquantes

David Habib a souvent collaboré étroitement avec d'autres figures de la gauche locale, notamment le maire de Pau, André Labarrère, dont la photo de mariage avec Martine Lignières-Cassou en mars 2002 rappelle les liens étroits entre les équipes municipales et départementales. Ces alliances ont structuré le rapport de force politique en Béarn pendant de nombreuses années, permettant une coordination efficace sur les dossiers d'aménagement du territoire.

Le député a également partagé la tribune avec sa collègue Martine Lignières-Cassou, avec qui il a mené des actions conjointes de forte intensité. Leur grève de la faim du 13 avril 2009 illustre parfaitement leur détermination à défendre les emplois et les sites industriels de leur région face aux décisions industrielles menaçant l'emploi local.

Cette mobilisation commune s'est poursuivie lors de la rentrée parlementaire de juin 2007, où ils ont présenté ensemble les dossiers prioritaires de leur circonscription à Paris. Leur synergie politique a permis de porter la voix du Béarn avec plus d'autorité sur la scène nationale, en particulier sur les questions liées à la transition énergétique et aux pôles de compétitivité.

Engagements industriels et défenses des territoires

L'un des combats majeurs de David Habib a été la défense de l'industrie lourde et des projets de développement économique dans les Pyrénées-Atlantiques. Il a participé activement à des débats sur des projets industriels ambitieux, comme le projet Chemstart up, en collaboration avec des élus landais tels qu'Alain Rousset, comme en témoignent leurs échanges publics en janvier 2009 à la communauté de communes de Lacq.

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Il a également joué un rôle central dans l'accueil et le soutien à de grands investissements industriels, tel que l'usine Toray à Lacq, dont la pose de la première pierre le 29 juin 2012 a marqué un tournant dans le développement économique de la zone. Sa présence à ces cérémonies symbolisait l'engagement constant de l'État et des élus locaux en faveur de l'emploi et de l'industrie de haute technologie.

Au-delà des dossiers économiques, David Habib a su incarner la culture et les traditions locales tout en ouvrant la région sur le monde. Son soutien aux clubs taurins béarnais, concrétisé par la remise d'une motion au préfet des Pyrénées-Atlantiques le 19 novembre 2022 en soutien à la corrida, montre sa volonté de préserver les identités régionales face à l'uniformisation culturelle.

Sa victoire électorale lors des législatives du 18 juin 2017 confirme son ancrage populaire solide, tandis que ses interventions à l'Assemblée nationale en juillet 2017 à Paris témoignent de son expertise législative. Le complexe de tennis de Mourenx, inauguré le 1er décembre 2012, porte également la marque de son engagement pour le développement des infrastructures sportives et de loisir au service des citoyens de sa commune.

Hommage posthume et héritage politique

La nouvelle de son décès a provoqué une vague de sympathie et de soutien immédiat de la part de ses pairs. Une réunion de soutien a été organisée au jai alai de Pau le 21 février 2014 avec les élus des Landes, du Béarn et de la Bigorre, illustrant l'étendue de son réseau politique et son influence transversale en Nouvelle-Aquitaine.

David Habib laisse derrière lui une œuvre importante pour sa circonscription et pour le département des Pyrénées-Atlantiques. Son départ laisse un vide au sein de la classe politique française, mais son héritage perdurera à travers les institutions qu'il a aidées à construire et les défenses qu'il a menées pour ses concitoyens. Son image, immortalisée par les photographes des Archives Sud Ouest, restera indissociable de l'histoire récente du Béarn.