Décès de Brito, champion du monde 1970 avec le Brésil, le jour de l'ouverture de la Coupe du monde 2026

Le Brésil pleure la mort de l'ancien défenseur Brito, champion du monde 1970, décédé à 86 ans le jour du match d'ouverture du Mondial 2026. Hospitalisé pour pneumonie, il était une légende de la Seleção et de Vasco de Gama.

Le football brésil ien et le monde entier du sport sont en deuil après la disparition d'Hércules Brito Ruas, dit Brito , un ancien défenseur emblématique de la Seleção et champion du monde en 1970.

Son décès, survenu le jeudi 11 juin 2026, coïncide avec le match d'ouverture de la Coupe du monde 2026 au Mexique, ajoutant une dimension particulière à cette journée de deuil pour le Brésil. La Confédération brésilienne de football (CBF) a confirmé la nouvelle dans un communiqué officiel, exprimant ses profondes condoléances. Brito, âgé de 86 ans, était hospitalisé depuis le 14 mai dernier à l'hôpital de l'île du Gouverneur, dans le nord de Rio de Janeiro, en raison d'une pneumonie.

Son état de santé s'était malheureusement dégradé ces dernières semaines, conduisant à son décès alors que le tournoi mondial débutait. Brito était l'une des figures historiques de l'équipe brésilienne qui a remporté la troisième étoile mondiale en 1970 au Mexique. Il faisait partie des sept joueurs titulaires de cette équipe légendaire déjà décédés, rejoignant Félix, Carlos Alberto, Fontana, Everaldo, Joël Camargo, Pelé, ainsi que l'entraîneur Mário Zagallo.

Sa contribution fut déterminante tout au long de la compétition puisqu'il a été titularisé dans chacune des rencontres du Brésil, y compris la finale mémorable contre l'Italie (victoire 4-1). Avec 61 sélections en équipe nationale, Brito a incarné la solidité défensive brésilienne des années 1960-1970. Sa carrière professionnelle s'est principalement déroulée au Brésil, notamment au club de Vasco de Gama, de 1955 à 1979, où il est devenu un idole.

Cette disparition intervient alors que la Coupe du monde 2026 bat son plein, marquant le début d'un tournoi qui s'annonce historique. Le match d'ouverture oppose le Mexique à l'Afrique du Sud dans le mythique stade Azteca, offrant un spectacle riche en buts et en cartons rouges. Les premiers jours de la compétition ont déjà été témoins de plusieurs moments marquants, comme la victoire renversante de la Corée du Sud contre la République tchèque.

En marge du sport, une intervention policière inhabituelle a eu lieu : des agents se sont déguisés en mascottes de la Coupe du monde pour arrêter un trafiquant de droogue pendant la cérémonie d'ouverture. Sur le plan des paris sportifs, on prévoit quelque 60 milliards de dollars d'enjeux pendant la compétition, suscitant des mises en garde des sites de conseils.

D'autres actualités animent le tournoi, comme la décision retentissante d'un joueur de Liverpool, capitaine de sa sélection, de prendre sa retraite internationale après s'être blessé lors du dernier match avant la Coupe du monde. Des déclarations de personnalités font également titre, comme les critiques de la presse coréenne envers l'équipe nationale ou l'opposition de Kylian Mbappé à une éventuelle nomination de Didier Deschamps à la tête d'une autre nation après le Mondial





ladepeche31 / 🏆 17. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brito Brésil Coupe Du Monde 1970 Seleção Décès Vasco De Gama Football Champion Du Monde Défenseur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coupe du Monde 2026 : le match France - Sénégal sur écran géant à Abbeville le 16 juinLe match France - Sénégal en coupe du Monde de football sera retransmis sur écran géant devant la mairie d’Abbeville le mardi 16 juin.

Read more »

Coupe du Monde 2026 : les compagnes des stars du football qui illumineront les tribunesÀ l'approche de la Coupe du Monde 2026, les regards se tournent non seulement vers les joueurs mais aussi vers leurs compagnes. Découvrez les femmes qui accompagnent les stars du football, leur influence sur les réseaux sociaux et leur rôle dans la vie de ces athlètes.

Read more »

L'Autriche : retour triomphal en Coupe du Monde 2026, sous la houlette de Ralf RangnickAprès 28 ans d'absence, l'Autriche se remet rapidement à la Coupe du monde 2026 grâce à une qualification spectaculaire et au leadership tactique de Ralf Rangnick. Cet article détaille leurs points forts, faiblesses et les joueurs clés qui pourraient briller lors de la compétition.

Read more »

EN IMAGES Coupe du monde 2026 : Les plus beaux terrains de foot du monde vu…Seize stades vont accueillir les rencontres du Mondial. Mais d'autres pelouse à travers le monde valent largement le détour

Read more »