Décès de Bernadette Chirac : une vie d'engagement et une discrète influence

Bernadette Chirac, épouse de l'ancien président Jacques Chirac, est décédée à 93 ans. Retour sur son parcours politique, son action philanthropique avec les Pièces jaunes et l'hommage unanime qui lui est rendu.

Bernadette Chirac est décédée vendredi soir à l'âge de 93 ans. Son décès a déclenché une vague d'hommages à travers la classe politique française et au-delà.

Le président Emmanuel Macron a rendu un vibrant hommage sur ses réseaux sociaux, qualifiant Bernadette Chirac de grande dame de cœur qui a changé tant de vies avec discrétion et obstination. Il a souligné son engagement politique en tant qu'élue de Corrèze pendant des décennies ainsi que son action philanthropique majeure à travers la fondation des Pièces jaunes, qui a aidé des millions de malades hospitalisés.

Pour le chef de l'État, elle a marqué l'Histoire aux côtés de son mari, l'ancien président Jacques Chirac, la vie de la Corrèze où elle était deeply implantée et le destin de millions de malades anonymes grâce à son engagement intime et constant. Bernadette Chirac, née Bernadette Chodron de Courcel, avait épousé Jacques Chirac en 1956. Elle a longtemps été une figure discrète mais influente, se consacrant particulièrement aux causes caritatives.

Elle a présidé la Fondation des hôpitaux de 1994 à 2019, et son opération des Pièces jaunes, destinée à améliorer le quotidien des enfants hospitalisés, est devenue une opération phare en France. Son engagement politique l'a conduite à être conseillère régionale puis députée de Corrèze, où elle était très ancrée localement.

Ses prises de position, parfois en dehors des clivages traditionnels, ont parfois surpris, comme son rôle présumé dans l'élimination de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle de 2002 ou ses appels à la dissolution de l'Assemblée nationale. Dès l'annonce de son décès, de nombreuses personnalités de tous bords ont exprimé leurs condoléances. Nicolas Sarkozy a évoqué une grande Française profondément humaine. Marine Le Pen a rendu hommage à une engagement pour la France.

Les hommages se sont multipliés, soulignant sa force de caractère, son dévouement et son influence souvent exercée dans l'ombre. Elle était aussi la mère de deux filles, Laurence et Claude, cette dernière l'ayant souvent accompagnée dans ses actions. Plus tôt dans l'année, Emmanuel Macron l'avait décorée de la Légion d'honneur, un geste symbolique saluant une vie d'engagement.

Bernadette Chirac restera comme une figure singulière de la vie publique française, une première dame qui a su forger sa propre légende distincte de celle de son époux





RTLFrance / 🏆 82. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bernadette Chirac Jacques Chirac Première Dame Pièces Jaunes Fondation Des Hôpitaux Corrèze Décès Hommage Emmanuel Macron Philanthropie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Décès de Bernadette Chirac, veuve du président Jacques ChiracBernadette Chirac, veuve du président Jacques Chirac, est décédée à l'âge de 93 ans dans la soirée du vendredi 5 juin.

Read more »

Bernadette Chirac, veuve de l’ancien président Jacques Chirac, est décédée à 93 ansBernadette Chirac, née Bernadette Chodron de Courcel, « s’est éteinte dans la soirée, paisiblement, entourée des siens », a annoncé sa fille

Read more »

Bernadette Chirac, la veuve de l'ancien président Jacques Chirac, est morte à 93 ansL'épouse de l'ex-président Jacques Chirac, décédé en septembre 2019, s'est éteinte vendredi 5 juin 2026 à l'âge de 93 ans. C'est sa fille Claude qui a annoncé la nouvelle.

Read more »

Mort de Bernadette Chirac, veuve du président Chirac, à l'âge de 93 ansMort de Bernadette Chirac, veuve du Président Jacques Chirac, à l'âge de 93 ans

Read more »