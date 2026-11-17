Une mère de famille décède des suites d'un incendie provoqué par son conjoint à Saint-Denis-de-Pile. L'enquête pour tentative de féminicide est requalifiée en homicide par conjoint.

Une mère de famille décède des suites de graves brûlures à Saint-Denis-de-Pile, près de Bordeaux. Son conjoint a mis le feu à leur chambre après s'être enfermé avec elle.

Détails de l'incendie et décès de la victime

La victime, née en 1980, a succombé à ses blessures dans la nuit de samedi à dimanche au centre hospitalier de Bordeaux. Elle avait été évacuée en urgence après l'incendie.

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L'homme, né en 1978, est décédé sur les lieux lors de l'incendie du domicile. Il avait utilisé un bidon d'essence pour enflammer la pièce.

Les gendarmes ont été alertés le mardi 10 novembre vers 23 heures par l'un des trois enfants du couple. L'enfant a signalé que son père s'était enfermé avec sa mère dans une chambre.

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Antécédents et contexte de séparation

Fin octobre, la victime avait appelé la gendarmerie pour signaler des violences conjugales. Son compagnon avait tenté de la frapper dans un contexte de séparation.

Elle avait refusé de porter plainte à cette époque. Elle avait également refusé d'être entendue par les forces de l'ordre lors de cet appel.

Déclaration du procureur de Libourne

Loïs Raschel, procureur de la République à Libourne, a précisé les nouvelles orientations de l'enquête. Il a ordonné une autopsie de la victime pour établir les causes exactes du décès.

L'enquête initiale pour tentative de féminicide a été requalifiée en homicide par conjoint. Cette qualification juridique reflète la gravité des faits établis par les investigations.

Conséquences pour les enfants du couple

Les trois enfants du couple sont désormais confrontés à la perte de leurs deux parents. Ils avaient joué un rôle crucial dans l'alerte des secours ce soir-là.

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La situation familiale a basculé lorsque la séparation est intervenue. Les tensions avaient conduit à des incidents signalés peu de temps avant l'incendie.

Impact régional et sécurité

Cet événement marque la région bordelaise avec une tragédie récente. Il soulève des questions sur la gestion des appels à la gendarmerie dans les conflits conjugaux.

Les autorités judiciaires mènent une investigation approfondie. Le parquet de Libourne veille à respecter les procédures légales pour cette affaire sensible.

Prochaines étapes de l'enquête

L'autopsie ordonnée par Loïs Raschel fournira des éléments clés. Elle permettra de confirmer les circonstances exactes du décès de la victime.

Les enquêteurs examinent les interactions entre les parents avant l'incendie. Le rôle des enfants dans la découverte de l'incendie est également analysé.