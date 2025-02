Décès d'un enfant de 3 ans d'une méningite : Préoccupations et mesures de prévention à Espeluche

Suite au décès d'un enfant de 3 ans d'une méningite en Drôme, une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place à l'école d'Espeluche. Des enfants cas-contact ont été placés sous traitement antibiotique préventif. Le ministre de la Santé, Yannick Neuder, s'est rendu sur place pour évaluer la situation et rassurer les familles.

Un jeune garçon de 3 ans, originaire de Rochefort-en-Valdaine dans le département de la Drôme , est décédé d'une méningite dans la nuit du 14 au 15 février, rapporte notre média. L'émotion est palpable à l' école maternelle d' Espeluche où l'enfant était scolarisé et où des roses blanches ont été accrochées en hommage aux grilles de l'établissement. Selon nos informations, un nombre limité de parents ont envoyé leurs enfants en classe ce lundi.

L'école d'Espeluche compte cinq classes et environ 115 enfants de la maternelle au CM2. L'enfant décédé a commencé à présenter les premiers symptômes jeudi à l'école avant d'être hospitalisé à Bron, l'unité mère-enfant près de Lyon. \ Ce drame intervient quelques jours après un autre décès survenu à Rennes. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place pour accompagner les enfants, les parents et le personnel éducatif de l'école d'Espeluche. Une réunion discrète s'est tenue ce lundi matin en présence du ministre de la Santé Yannick Neuder et des autorités locales afin d'évaluer les mesures de prévention. Les enfants cas-contact ont été placés sous traitement antibiotique préventif. L'objectif était également de rassurer les familles et d'éviter toute panique face à la situation. \ La méningite est une infection des méninges, souvent causée par des bactéries comme les méningocoques. Elle se manifeste par une forte fièvre, des maux de tête persistants, une raideur de la nuque et des nausées. Une femme de 18 ans est décédée ce lundi 3 février en Ille-et-Vilaine des suites d'une méningite à méningocoque B. Chez cette patiente, après des symptômes évoquant un syndrome grippal classique, l'infection a progressé de manière fulgurante. Les infections à méningocoques sont graves, avec un taux de mortalité avoisinant 10 %, et touchent principalement les jeunes de 16 à 24 ans. Selon Santé publique France, 500 à 600 cas sont recensés chaque année dans notre pays, entraînant environ 60 décès.





