Déces à Montpellier : Rappel urgent de morilles séchées vendues chez B&M

Une jeune femme de 27 ans décède à Montpellier après consommation de morilles séchées. Les autorités lancent un rappel national des lots contaminés vendus par B&M.

Une jeune femme de 27 ans est décédée le mardi 3 novembre à Montpellier, quelques heures seulement après son admission aux urgences du CHU de Montpellier. Ce décès brutal, survenu après le dîner de la veille, a déclenché une alerte sanitaire majeure concernant la consommation de champignons. Les autorités sanitaires et judiciaires ont immédiatement lancé une enquête pour déterminer les causes exactes de cette perte de vie et sécuriser la population.

Consommation de morilles et symptômes graves

Le drame s'est déroulé la veille du décès, lorsque la victime a consommé des morilles séchées lors de son repas du soir. Dans les heures qui ont suivi cette ingestion, elle a présenté des troubles digestifs importants nécessitant une intervention urgente. Les pompiers sont intervenus sur place pour la stabiliser avant de la transférer en urgence absolue au CHU de Montpellier. Malgré la prise en charge médicale intensive par les équipes soignantes, l'état de la jeune femme s'est rapidement dégradé. Sa sœur a décrit la rapidité de l'évolution clinique, indiquant que tous les organes de sa sœur ont fini par céder. Les causes exactes du décès restent officiellement à déterminer par les experts médicaux.

Also read Agora des savoirs à Montpellier : une saison pour comprendre

Enquête judiciaire et autopsie demandée

Face à cette tragédie, le parquet de Montpellier a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort dès le lendemain. Cette démarche juridique vise à établir les responsabilités potentielles et à comprendre les conditions exactes de l'intoxication. Une autopsie a été formellement demandée par les magistrats pour confirmer le lien de causalité entre la consommation alimentaire et le décès. Cette procédure légale est indispensable pour éclaircir les circonstances entourant cette mort subite et éventuellement sanctionner d'éventuelles négligences dans la chaîne de production ou de vente.

Retrait national des produits suspects

Le ministère de l'Agriculture a confirmé dans un communiqué officiel qu'un lien est suspecté entre la consommation des morilles, la survenue des symptômes gastro-intestinaux et le décès. L'organisation Chapelle D'Amont a initié un rappel national immédiat des morilles séchées vendues sous marque distributeur chez B&M. La date limite de consommation de ces produits est fixée au 1er décembre 2029. Les stocks concernés doivent être retirés de tous les points de vente sans délai pour protéger les consommateurs restants.

Advertisement

Vigilance accrue et conseils sanitaires

Les autorités sanitaires invitent les personnes qui possèdent encore ces jarres en plastique à ne pas consommer le contenu. La présence de symptômes indésirables de type diarrhées et ou vomissements dans les heures suivant la consommation constitue un signe d'alerte critique. En cas d'apparition de tels symptômes, il est impératif d'appeler le 15 ou un centre antipoison immédiatement. Cette recommandation s'applique à toute personne ayant acheté ces morilles séchées, même si aucun autre cas n'a été signalé à ce jour.

Impact sur les consommateurs et le commerce

Cet événement soulève des questions importantes sur la sécurité des aliments transformés et la traçabilité des produits. B&M France, l'enseigne de distribution impliquée, fait l'objet de cette suspension de vente. Les consommateurs doivent vérifier attentivement leurs stocks de morilles séchées dans leurs placards. La prudence est de mise car les symptômes peuvent apparaître rapidement et évoluer vers une détresse organique grave. Cette affaire rappelle l'importance cruciale de respecter les consignes de sécurité alimentaire dès les premiers signes d'inconfort digestif.