Décathlon-AG2R La Mondiale : l'anglais devient la langue officielle

L'équipe cycliste Décathlon-AG2R La Mondiale choisit l'anglais comme langue officielle pour toutes ses communications, une décision prise par son patron Dominique Serieys pour attirer de nouveaux talents et rivaliser avec les meilleures formations du peloton.

Une équipe internationale basée dans les Alpes françaises, c'est ainsi que Dominique Serieyes décrivait, en anglais, ce qu'est aujourd'hui Décathlon-AG2R La Mondiale lors de la présentation de la formation en décembre dernier. Car pour cette nouvelle saison, le patron de l'équipe historiquement implantée à Chambéry a fait un choix fort : imposer la langue de Shakespeare comme première langue dans toutes les communications de la formation.

Une nouvelle étape du plan de développement qu'il met en place depuis son arrivée en 2023. Selon lui, cette transformation était indispensable pour espérer rivaliser avec les meilleures formations du peloton. « Je suis français et jamais je ne trahirais ma nationalité. Mais c'est vraiment un handicap parfois. Il y a beaucoup de coureurs en 2023 qu'on voulait recruter mais qui ne voulaient pas venir parce qu'on était trop français et qu'il n'y avait pas d'encadrement étranger », assure Serieyes à l'AFP. Il faut dire que pour l'année 2025, 14 des 30 coureurs de l'effectif World Tour (première division) de l'équipe sont étrangers, avec l'arrivée de plusieurs internationaux ces derniers mois. Un recrutement qui aurait été plus difficile sans ce passage à l'anglais, comme on le devine aux propos du prodige norvégien Johannes Staune-Mittet, vainqueur du Giro espoirs en 2023 : « que l'équipe s'internationalise et développe un univers anglophone était primordial pour moi qui ne parle pas un mot de français ». Même son de cloche auprès du Gallois Luke Rowe, qui vient de raccrocher son vélo et entame une carrière de directeur sportif chez Decathlon-AG2R. « Quand j'étais coureur, ma perception était celle d'une équipe old school et très française. J'avoue que c'était une inquiétude. Mais j'ai été très impressionné par leur discours. Se définir comme une équipe internationale basée dans les Alpes françaises, ça me parle. Avec un budget passant de 26 à 28 millions d'euros et qui a vocation à 'grandir encore', l'objectif de la formation pour la saison 2025 sera d'abord de 'consolider' l'édifice et de terminer la 'réorganisation' explique Dominique Serieys. Avant de passer aux 'années ambitions', à partir de 2026, lorsqu'il s'agira de viser la victoire dans les plus grandes courses.





