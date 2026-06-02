Débordements et dégâts matériels à Agen après la victoire du PSG en finale de Ligue des champions

Les Folies Vocales d’Agen ont été perturbées par des scènes de débordements dans le centre-ville, après la victoire du PSG en finale de Ligue des champions. Alban Lapeyre, trésorier et organisateur du festival, raconte une nuit tendue et des dégâts matériels. Le match de football n’a été qu’un élément déclencheur pour ces gens qui en veulent à la société. Les organisateurs ont renforcé leur dispositif de sécurité et ont poursuivi la soirée malgré les incidents.

Nous sommes abasourdis : après les débordements de samedi dernier lors de la finale de la ligue des champions à Agen , les Folies Vocales racontent une nuit de tensions et de dégâts matériels .

Les Folies Vocales d’Agen ont été perturbées le samedi 30 mai par les débordements survenus après la victoire du PSG en finale de Ligue des champions. Alban Lapeyre, trésorier et organisateur du festival, raconte un climat tendu et des dégâts matériels. La soirée devait être festive. Entre les Folies Vocales et la finale de Ligue des champions remportée par le PSG, Agen s’attendait à vivre un samedi animé.

Mais comme dans de nombreuses villes françaises, les célébrations ont rapidement laissé place à des débordements dans le centre-ville. Le festival agenais n’a pas échappé aux conséquences de cette nuit agitée





ladepeche31 / 🏆 17. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ligue Des Champions Agen Débordements Dégâts Matériels Folies Vocales Première Violence Gratuite Violence Incidents Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Première Premi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Victoire du PSG en Ligue des Champions : des débordements et violences à Lyon, 4 interpellationsLa victoire du PSG a dégénéré en violences et affrontements avec la police dans le centre-ville de Lyon samedi soir. La préfecture annonce quatre interpellations.

Read more »

PSG : Emmanuel Macron reçoit les Parisiens à l'Elysée et condamne les débordements à ParisLe triomphe historique du Paris Saint-Germain en Ligue des champions a malheureusement été ombragé par d'importants troubles à l'ordre public aux quatre coins du pays.

Read more »

L’État défend son dispositif après les débordements suite au sacre du PSGLe ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a défendu le dispositif massif mis en place samedi soir pour la finale de la Ligue des champions

Read more »

Violences après la victoire du PSG : pour Emmanuel Grégoire, les réseaux sociaux ont alimenté les débordementsEmmanuel Grégoire a condamné les débordements en marge de la victoire du Paris Saint-Germain (PSG), samedi 30 mai 2026, et dénoncé une 'mise en scène' sur les réseaux sociaux.

Read more »