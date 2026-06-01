Laure Beccuau, procureure de la République de Paris, a annoncé que 82 prolongations de garde à vue avaient été ordonnées pour les faits les plus graves. Au total, 256 gardes à vue ont été décidés.

Débordements après le sacre du PSG : la procureure de Paris dénonce des lésions terribles infligées à des policiers. Laure Beccuau , procureure de la République de Paris, a annoncé que 82 prolongations de garde à vue avaient été ordonnées pour les faits les plus graves.

Au total, 256 gardes à vue ont été décidés. Le syndicat de police UNITÉ a déclaré que la réponse ne pouvait pas être uniquement policière. Dans un autre dossier, une jeune fille de 11 ans nommée Lyhanna a disparu depuis vendredi dans le Gers. Les autorités sont en train d'enquêter sur les circonstances de sa disparition.

Selon Laure Beccuau, il y a au moins 11 dossiers qui seront jugés en comparution immédiate cet après-midi. Les policiers qui ont été atteints par une bombe agricole sont gravement blessés. La procureure de Paris a déclaré que la situation était très grave et qu'ils ne lâcheraient rien pour les faits les plus graves. Les policiers ont fait face à une violente réaction de la part des supporters du PSG après le sacre du club.

Les autorités ont pris des mesures pour empêcher les troubles, mais ils n'ont pas réussi à éviter les débordements. Les policiers ont été attaqués avec des objets contondants et des projectiles. Les blessures sont très graves et les policiers ont besoin d'une assistance médicale urgente. La procureure de Paris a déclaré que la situation était très grave et qu'ils ne lâcheraient rien pour les faits les plus graves.

Les policiers ont fait face à une violente réaction de la part des supporters du PSG après le sacre du club. Les autorités ont pris des mesures pour empêcher les troubles, mais ils n'ont pas réussi à éviter les débordements. Les policiers ont été attaqués avec des objets contondants et des projectiles. Les blessures sont très graves et les policiers ont besoin d'une assistance médicale urgente.

La situation est très grave et les autorités sont en train de prendre des mesures pour empêcher les troubles. Les policiers ont fait face à une violente réaction de la part des supporters du PSG après le sacre du club. Les autorités ont pris des mesures pour empêcher les troubles, mais ils n'ont pas réussi à éviter les débordements. Les policiers ont été attaqués avec des objets contondants et des projectiles.

Les blessures sont très graves et les policiers ont besoin d'une assistance médicale urgente





BFMTV / 🏆 14. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Débordements PSG Laure Beccuau Procureure De Paris Garde À Vue

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PRONOS PARIS RMC Les paris sur PSG - Arsenal du 30 mai - Finale Ligue des ChampionsNotre pronostic : le PSG bat Arsenal dans le temps réglementaire (2.25)

Read more »

Victoire du PSG en Ligue des Champions: liesse et débordements à ParisLes supporters du Paris Saint-Germain ont célébré la victoire de leur club en Ligue des Champions le 30 mai, avec des rassemblements festifs dans plusieurs lieux emblématiques de la capitale. Malgré les appels à la modération, 416 interpellations ont été effectuées selon un premier bilan provisoire du ministre de l'Intérieur.

Read more »

PSG : Emmanuel Macron reçoit les Parisiens à l'Elysée et condamne les débordements à ParisLe triomphe historique du Paris Saint-Germain en Ligue des champions a malheureusement été ombragé par d'importants troubles à l'ordre public aux quatre coins du pays.

Read more »

Emmanuel Grégoire condamne les débordements à Paris après la victoire du PSRappelant que la soirée de samedi a été festive dans la majorité des cas, le maire de Paris a condamné les incidents et leur médiatisation

Read more »